أردوغان يحذر إسرائيل: "لسنا دولة عادية يا قتلة الأطفال"

كتب : د ب أ

03:14 م 15/04/2026

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إنه "لا يمكن لأي قوة أن تهدد تركيا ورئيسها".

تهديد تركي لإسرائيل

ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" التركية عن أردوغان قوله في كلمة له خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية بأنقرة: "أذكّر مجددا قتلة الأطفال الذين يتطاولون على شخصي وبلدنا بأن تركيا ليست دولة عادية"، مشيرًا إلى أن "السلام والاستقرار إذا كانا سيتحققان في المنطقة فسيكون ذلك رغم أنف النظام الصهيوني".

وتابع: "مستعدون دائما لنكون صوت السلام ونقود جهود إرسائه انطلاقا من مبدأ سلام في الوطن، سلام في المنطقة، سلام في العالم".

جهود خفض التصعيد في المنطقة

من ناحية أخرى، قال الرئيس التركي إن بلاده "تقدم توصيات وتقوم بمبادرات في سبيل خفض التصعيد وتمديد الهدنة واستمرار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران"، مؤكدًا أنه "لا يمكن إجراء مفاوضات تحت التهديد باللجوء إلى القوة"، ومشددا على "ضرورة عدم السماح بأن يتحدث السلاح مجددا بدل الحوار".

وشدد أردوغان على ضرورة "عدم السماح للحكومة الإسرائيلية المعروفة بمعارضتها المطلقة للهدنة بتقويض المسار التفاوضي".

