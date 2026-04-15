مسؤول أمريكي: لم نوافق رسميا على تمديد وقف النار مع إيران

كتب : محمود الطوخي

02:50 م 15/04/2026

إيران وأمريكا

قالت شبكة "سي إن إن" نقلا عن مسؤول أمريكي رفيع، الأربعاء، إن الولايات المتحدة لم توافق رسميا على تمديد وقف إطلاق النار في إطار حرب إيران وأمريكا.

وتأتي هذه التصريحات في وقت انتشرت فيه تقارير تشير إلى توصل طهران وواشنطن إلى اتفاق من حيث المبدأ على التمديد بهدف منح المفاوضات فرصة إضافية.

وأوضح المسؤول أن التواصل بين الجانبين لا يزال قائما للوصول إلى اتفاق نهائي بخصوص الصراع بين إيران وأمريكا.

وذكرت مصادر مطلعة، أن خيار التمديد يظل مطروحا فوق الطاولة، غير أن إدارة ترامب تبدي حرصا كبيرا على إتمام الاتفاق المحتمل في أسرع وقت ممكن لإنهاء تداعيات حرب إيران.

وفي سياق متصل، أكد مسؤول أمريكي رفيع لوكالة "أسوشيتد برس" أن واشنطن لم توقع رسميا على أي قرار يقضي بتمديد وقف إطلاق النار.

وأشار المسؤول، إلى أن عملية التواصل مع الجانب الإيراني لم تنقطع، مما يعكس رغبة الأطراف في استكشاف فرص السلام في ملف إيران وأمريكا.

