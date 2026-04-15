ذكرت السلطات اليونانية اليوم الأربعاء أنه تم إنقاذ عشرات المهاجرين كانوا في قارب صغير تعرض لمشكلات، جنوب جزيرة كريت، وكان قادما من شمال أفريقيا.

وجاء في بيان صادر عن خفر السواحل أن قارب دورية تابع للوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس)، عثر على 59 رجلا على متن القارب، الذي كان يبعد حوالي 17 ميلا جنوب غرب مدينة إيرابيترا، جنوب جزيرة كريت، وتم نقلهم إلى مدينة هيراكليون، حسب صحيفة كاثيميريني اليونانية اليوم الأربعاء.

وكان القارب انطلق من طبرق، بشرق ليبيا، حيث كان المهاجرون قد رتبوا رحلة عبور البحر مع المهربين.

وحتى الآن هذا العام، وصل حوالي 2300 شخص إلى جزيرة كريت من ليبيا.