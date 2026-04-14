لأول مرة.. حكومتا ليبيا تشاركان في تدريبات عسكرية بقيادة أمريكا

شاركت قوات من الحكومتين الليبيتين المتمركزتين في شرق البلاد وغربها في تدريبات للقوات الخاصة الأمريكية في مدينة سرت وسط البلاد اليوم الثلاثاء.

وانطلقت تدريبات العمليات الخاصة (فلينتلوك)، التي تجريها القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا، في سرت اليوم بمشاركة قوات من الجيش الوطني الليبي، وحكومة الوحدة الوطنية التي تتخذ من طرابلس مقرا والمعترف بها من الأمم المتحدة.

وقال صدام حفتر، نائب قائد الجيش الوطني الليبي ونجل حفتر، في كلمة إن التدريبات تؤكد "مكانة ليبيا كشريك موثوق في دعم الأمن والسلم الإقليمي والدولي".

وقالت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا في بيان إن قوات من أكثر من 30 دولة ستشارك في التدريبات التي ستجرى أيضا في ساحل العاج في وقت لاحق هذا الشهر.

وأشار البيان إلى أن إيطاليا أدت دورا هاما في الإعداد لتدريبات (فلينتلوك) وتنفيذها في ليبيا، وأن التدريبات تشكل "خطوة تاريخية" وتدعم "التطور المستمر للجيش الليبي الموحد".

وتعيش ليبيا حالة انقسام منذ 2014 عندما اندلعت الحرب في أعقاب الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011.