بسبب إيطاليا.. زعيم المعارضة الإسرائيلية يهاجم نتنياهو

هاجم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، حكومة بنيامين نتنياهو، عقب تعليق إيطاليا اتفاقية التعاون الدفاعي مع إسرائيل، معتبرا الخطوة "فشلا آخر" يضاف إلى سجل إخفاقاتها الحالية.

وكتب لابيد في منشور على منصة "إكس": "يُعد قرار إيطاليا بتعليق اتفاقية التعاون الأمني مع إسرائيل فشلا مُخزيا آخر لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية جدعون ساعر".

وأضاف، أن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني "ليست زعيمة أوروبية يسارية تقدمية، بل تنتمي إلى معسكر اليمين المحافظ، وتدرك ضرورة مكافحة الإرهاب".

واعتبر لابيد، أن هذه الخطوة لا يمكن التعامل معها كحادث عابر، بل تعكس، إخفاق الحكومة الإسرائيلية في تعزيز مصالح إسرائيل حتى مع الدول التي من المفترض أنها أصدقاء وحلفاء طبيعيون لإسرائيل، بحسب تعبيره.

واختتم لابيد منشوره بلهجة انتخابية لافتة مشيرا إلى أن المعارضة ستعمل على تغيير هذا الواقع، قائلا: "سنعود، ونشكل حكومة، وستعود إسرائيل مرة أخرى الدولة التي يحبها الجميع".

تعليق اتفاقية الدفاع المشترك

وفي وقت سابق، قررت الحكومة الإيطالية تعليق التجديد التلقائي لاتفاق التعاون الدفاعي مع إسرائيل، في ظل التطورات المتسارعة في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح مصدر في وزارة الدفاع الإيطالية، أن إحدى النتائج المترتبة عن ذلك هي أن إيطاليا لن تتعاون بعد الآن مع إسرائيل في مجال التدريب العسكري. من جانبها، ردت وزارة الخارجية الإسرائيلية على القرار الإيطالي، مؤكدة أنه لا توجد "اتفاقية أمنية" بين البلدين، بل هي مجرد مذكرة تفاهم من سنوات مضت لم تكن لها أي قيمة حقيقية.