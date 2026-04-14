رصدت وزارة الخارجية الأمريكية مكافأة مالية تبلغ 10 ملايين دولار مقابل الحصول على معلومات تقود إلى اعتقال أحمد الحميداوي، في خطوة تعكس إصرار واشنطن على ملاحقة الفصائل المرتبطة بطهران تزامنا مع استمرار حرب إيران.

اتهامات أمريكية لكتائب حزب الله في ظل حرب إيران

وأوضح برنامج "مكافآت من أجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية الأمريكية أن أحمد الحميداوي، بصفته الأمين العام لكتائب حزب الله العراقية المدعومة من طهران، يقود جماعة متورطة في تنفيذ هجمات استهدفت مقار بعثات دبلوماسية تابعة لواشنطن فوق الأراضي العراقية.

وأشار البرنامج في منشور عبر منصة "إكس" تضمن صورة المطلوب، إلى مسؤولية الفصيل عن عمليات اختطاف طالت رعايا أمريكيين، فضلا عن تورطه في تصفية مواطنين عراقيين، مما يضاعف الضغوط الميدانية في سياق صراع إيران وأمريكا.

كواليس أزمة شيلي كيتلسون وتداعيات حرب إيران وأمريكا

وتربط الدوائر الأمريكية بين هذه الملاحقة وبين واقعة اختطاف الصحفية الأمريكية شيلي كيتلسون في العاصمة بغداد خلال الشهر الماضي، والتي نفذتها عناصر تابعة لكتائب حزب الله.

ورغم إطلاق سراح المراسلة بعد عدة أيام شريطة مغادرتها البلاد، إلا أن الحادثة كشفت عن مقايضات معقدة؛ حيث نقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مسؤولين في الجماعة المسلحة آنذاك أن الإفراج عن كيتلسون جاء مقابل تعهدات من الحكومة العراقية بإخلاء سبيل عدد من معتقلي الميليشيا.