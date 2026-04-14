وزير الخارجية يؤكد أهمية التوسع في الشراكة مع الوكالة الإيطالية للتعاون التنموي

كتب : وكالات

06:04 م 14/04/2026

الدكتور بدر عبدالعاطي

التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بوفد الوكالة الإيطالية للتعاون التنموي، على هامش اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في عدد من المجالات التنموية والاقتصادية.

وخلال اللقاء، أكد عبدالعاطي على أهمية التوسع فى مجالات الشراكة بين الطرفين، خاصة في قطاعات الطاقة المتجددة والبنية التحتية وإدارة الموارد المائية اتساقا مع أولويات الدولة المصرية، إلى جانب تبادل الخبرات الفنية بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

وناقش الجانبان دور الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية في دعم المشروعات التنموية في مصر، حيث تم استعراض عدد من البرامج والمبادرات التي تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات وتعزيز فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث أكد الوفد الإيطالي على أهمية الشراكة القائمة مع مصر وتطلعهم إلى استمرار التعاون وتطويره خلال المرحلة المقبلة.

ما حكم لبس المرأة للملابس القصيرة أو الضيقة؟.. أمينة الفتوى تجيب
أخبار

ما حكم لبس المرأة للملابس القصيرة أو الضيقة؟.. أمينة الفتوى تجيب
ترامب يكشف موعدا محتملا لاستئناف مفاوضات حرب إيران وأمريكا
شئون عربية و دولية

ترامب يكشف موعدا محتملا لاستئناف مفاوضات حرب إيران وأمريكا
مؤلف "سطلانة" يوضح لـ"مصراوي" حقيقة تعدي مسلسل أمريكي على الأغنية
زووم

مؤلف "سطلانة" يوضح لـ"مصراوي" حقيقة تعدي مسلسل أمريكي على الأغنية
تفاقم عجز الميزان التجاري 15.4% خلال 6 أشهر بسبب ضغط الاستيراد
أخبار البنوك

تفاقم عجز الميزان التجاري 15.4% خلال 6 أشهر بسبب ضغط الاستيراد
الـ"داش كام"| ما أهميتها في السيارة وهل يمكن تركيبها بالطرازات القديمة؟
نصائح

الـ"داش كام"| ما أهميتها في السيارة وهل يمكن تركيبها بالطرازات القديمة؟

