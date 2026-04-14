التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بوفد الوكالة الإيطالية للتعاون التنموي، على هامش اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في عدد من المجالات التنموية والاقتصادية.

وخلال اللقاء، أكد عبدالعاطي على أهمية التوسع فى مجالات الشراكة بين الطرفين، خاصة في قطاعات الطاقة المتجددة والبنية التحتية وإدارة الموارد المائية اتساقا مع أولويات الدولة المصرية، إلى جانب تبادل الخبرات الفنية بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

وناقش الجانبان دور الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية في دعم المشروعات التنموية في مصر، حيث تم استعراض عدد من البرامج والمبادرات التي تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات وتعزيز فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث أكد الوفد الإيطالي على أهمية الشراكة القائمة مع مصر وتطلعهم إلى استمرار التعاون وتطويره خلال المرحلة المقبلة.