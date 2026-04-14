صندوق النقد يعلن: أكثر الدول تضررًا من حرب إيران

خفّض صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، توقعاته للنمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل حاد، إلى 1.1 في المئة، وذلك بسبب تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران وامتدادها إلى منطقة الخليج.

وفي أحدث تقرير له عن آفاق الاقتصاد العالمي، توقع الصندوق نمواً بنسبة 1.1 في المئة في عام 2026، بانخفاض عن نمو بنسبة 3.2 في المئة في عام 2025، مُرجعاً ذلك لمعاناة المنطقة من "الأثر المباشر للصراع".

كان التقدير السابق للصندوق، الذي نُشر في يناير، قد توقع نمواً بنسبة 3.9 في المئة.

وأوضح صندوق النقد الدولي أنّ هذا التأثير يتفاوت، "بحسب مدى الضرر الذي لحق بالبنية التحتية للطاقة والنقل (في كل دولة)، فضلاً عن درجة الاعتماد على مضيق هرمز وتوافر طرق تصدير بديلة"، وأشار إلى أن إيران والعراق وقطر من بين الدول الأكثر تضرراً اقتصادياً في المنطقة.