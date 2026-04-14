أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية بعدم وجود معلومات بشأن عقد جولة جديدة من المحادثات مع الولايات المتحدة، رغم استمرار الاتصالات غير المباشرة بين الجانبين.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أن هناك تبادلًا للرسائل بين طهران وباكستان، التي تلعب دور الوساطة، مشيرة إلى أن هذه الرسائل تتعلق بالتطورات الراهنة عقب تعثر المحادثات السابقة.

ونقلت الوكالة عن مصدر دبلوماسي أن المراسلات تركز على مستجدات الوضع بعد توقف المفاوضات التي كانت قد جرت في نهاية الأسبوع الماضي.

وفي المقابل، كانت تقارير قد أشارت إلى احتمال عودة وفدي التفاوض الأمريكي والإيراني إلى إسلام آباد خلال الأسبوع الجاري، في محاولة لاستئناف المحادثات، إلا أن الجانب الإيراني لم يؤكد حتى الآن وجود اتفاق بهذا الشأن.