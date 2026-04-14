إعلان

إيران: لا معلومات عن جولة جديدة من المحادثات مع الولايات المتحدة

كتب : وكالات

02:45 م 14/04/2026

إيران

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية بعدم وجود معلومات بشأن عقد جولة جديدة من المحادثات مع الولايات المتحدة، رغم استمرار الاتصالات غير المباشرة بين الجانبين.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أن هناك تبادلًا للرسائل بين طهران وباكستان، التي تلعب دور الوساطة، مشيرة إلى أن هذه الرسائل تتعلق بالتطورات الراهنة عقب تعثر المحادثات السابقة.

ونقلت الوكالة عن مصدر دبلوماسي أن المراسلات تركز على مستجدات الوضع بعد توقف المفاوضات التي كانت قد جرت في نهاية الأسبوع الماضي.

وفي المقابل، كانت تقارير قد أشارت إلى احتمال عودة وفدي التفاوض الأمريكي والإيراني إلى إسلام آباد خلال الأسبوع الجاري، في محاولة لاستئناف المحادثات، إلا أن الجانب الإيراني لم يؤكد حتى الآن وجود اتفاق بهذا الشأن.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الولايات المتحدة إيران باكستان مفاوضات دبلوماسية

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

