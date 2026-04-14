أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني تعليق اتفاقية التعاون العسكري مع إسرائيل، والتي تشمل تبادل المعدات العسكرية وأبحاث التكنولوجيا، وفق ما أفادت به وكالات أنباء.

وجاء القرار، الذي أعلنته ميلوني خلال فعالية في مدينة فيرونا، في ظل التطورات الراهنة، حيث أكدت أن الحكومة قررت تعليق التجديد التلقائي لاتفاقية الدفاع مع إسرائيل.

وأوضحت أن هذا الإجراء يأتي على خلفية الأوضاع الحالية، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن مدة التعليق أو الخطوات المقبلة المتعلقة بالاتفاقية.

تجاوزت عريضة شعبية تطالب بالتعليق الكامل لاتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل حاجز المليون توقيع، وذلك خلال 3 أشهر فقط منذ إطلاق حملتها.

ووفقا لصفحة مبادرات المواطنين الأوروبيين التابع للمفوضية الأوروبية، بلغ عدد التوقيعات -حتى فجر اليوم الثلاثاء- مليونا و7 آلاف و331 توقيعا، متجاوزا الحد الأدنى المطلوب لاعتماد المبادرة رسميا، وهو مليون توقيع صحيح، مع استيفاء المتطلبات القانونية في 7 دول أعضاء على الأقل.

ويعكس هذا تزايدَ الاستياء داخل الرأي العام الأوروبي إزاء السياسات الإسرائيلية التي وُصفت على نطاق واسع بالإجرامية، على خلفية حرب الإبادة والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في قطاع غزة.

وتنقل الحملة ضمن أهدافها عن المفوضية الأوروبية أن إسرائيل تتحمل مسؤولية مستويات غير مسبوقة من قتل وإصابة المدنيين، إلى جانب التهجير الواسع للسكان، والتدمير المنهجي للمستشفيات والمنشآت الطبية في قطاع غزة.