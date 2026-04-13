واشنطن (أ ش أ)

كشفت قناة "سي إن إن" الأمريكية أن المحادثات لا تزال جارية بين الولايات المتحدة وإيران، حيث يسعى الجانبان إلى إيجاد مخرج دبلوماسي للحرب.

وأضافت القناة نقلا عن مسؤول أمريكي: "هناك تواصل مستمر بين الولايات المتحدة وإيران، وتقدم ملحوظ في محاولات التوصل إلى اتفاق".

يأتي هذا التصريح بعد فشل جولة مفاوضات ماراثونية عُقدت في باكستان يوم السبت بين واشنطن وطهران في تحقيق أي تقدم.

ولم يتضح بعد ما إذا كان الوفدان الأمريكي والإيراني سيلتقيان شخصيًا في وقت لاحق.