إعلام عبري: اجتماع مرتقب غدًا بين سفيرة لبنان وسفير إسرائيل في واشنطن

كتب : وكالات

11:10 م 13/04/2026

لبنان وإسرائيل

نقلت القناة 15 العبرية عن مصادر إسرائيلية أنه من المقرر عقد اجتماع بين سفيرة لبنان لدى الولايات المتحدة ندى معوض، وسفير إسرائيل يحئيل ليتر، غداً الثلاثاء، لبدء المحادثات المباشرة بين تل أبيب وبيروت والتي تستضيفها وزارة الخارجية الأمريكية
وأكدت المصادر الإسرائيلية، أن واشنطن سيمثلها في الاجتماع سفيرها لدى لبنان، إضافة إلى كبير مستشاري وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.
ومن المقرر أن يشارك دبلوماسيون لبنانيون وإسرائيليون في مفاوضات واشنطن غداً، وسط مخاوف من أن تهدد الضربات الإسرائيلية في لبنان وقف إطلاق النار الهش في الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.
وكان الرئيس اللبناني جوزيف عون قد صرح في وقت سابق اليوم بأنه يأمل أن تسفر المحادثات عن وقف إطلاق النار، مؤكداً أن المفاوضات "مسؤولية الدولة اللبنانية وحدها، لا أي طرف آخر"، في إشارة مبطنة إلى حزب الله.
وفي غضون ذلك، صرح قاسم بأن الجماعة لن تستسلم وستواصل الرد على الهجمات الإسرائيلية، رافضاً المحادثات المزمعة، قائلاً: "لا يحق لأحد اتخاذ هذا القرار نيابةً عن الشعب اللبناني".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أول تعليق من أوسكار رويز على أزمة تسجيل مباراة الأهلي وسيراميكا
رياضة محلية

أول تعليق من أوسكار رويز على أزمة تسجيل مباراة الأهلي وسيراميكا
من هي "جدة دورداش"؟ ولماذا منحها ترامب 100 دولار وجعلها تشارك في مؤتمره
شئون عربية و دولية

من هي "جدة دورداش"؟ ولماذا منحها ترامب 100 دولار وجعلها تشارك في مؤتمره
إعلام عبري: اجتماع مرتقب غدًا بين سفيرة لبنان وسفير إسرائيل في واشنطن
شئون عربية و دولية

إعلام عبري: اجتماع مرتقب غدًا بين سفيرة لبنان وسفير إسرائيل في واشنطن

"بالباروكة".. سقوط صانعة محتوى نشرت فيديوهات مخالفة في بولاق الدكرور
حوادث وقضايا

"بالباروكة".. سقوط صانعة محتوى نشرت فيديوهات مخالفة في بولاق الدكرور

الدكتور مهاب مجاهد يحذر: اضطراب النوم لأكثر من أسبوعين "جرس إنذار" للاكتئاب
أخبار مصر

الدكتور مهاب مجاهد يحذر: اضطراب النوم لأكثر من أسبوعين "جرس إنذار" للاكتئاب

سعر الذهب اليوم في مصر يقفز بحلول التعاملات المسائية
الحرب على موجة الأثير 16.. كيف تختبر إيران الحصار الأمريكي الجديد؟
ترامب يقطع مؤتمره عن إيران لاستقبال ديليفري على باب البيت الأبيض
وزير الخارجية يبحث مع نظيره السعودي تطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة
أبرزها الأهلي وسموحة.. إعلان عقوبات الجولة الثانية للدوري المصري
منحة التموين 2026 | كيف تحصل على دعم إضافي بقيمة 400 جنيه على البطاقة؟
قفزة حادة بأسعار الغاز والنفط إثر تهديدات ترامب بحصار هرمز
حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026.. موعد متوقع والأوراق المطلوبة والشروط
تشميع وقطع مرافق.. القاهرة تبدأ إجراءات حاسمة ضد مخالفات البناء
"البابا ليو الرابع عشر".. أول بابا أمريكي يرفع صوت الإنجيل في وجه آلة حرب ترامب
"الانتحار والجرائم الصادمة".. مهاب مجاهد يوضح علاقتها بالمرض النفسي - فيديو