نقلت القناة 15 العبرية عن مصادر إسرائيلية أنه من المقرر عقد اجتماع بين سفيرة لبنان لدى الولايات المتحدة ندى معوض، وسفير إسرائيل يحئيل ليتر، غداً الثلاثاء، لبدء المحادثات المباشرة بين تل أبيب وبيروت والتي تستضيفها وزارة الخارجية الأمريكية

وأكدت المصادر الإسرائيلية، أن واشنطن سيمثلها في الاجتماع سفيرها لدى لبنان، إضافة إلى كبير مستشاري وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.

ومن المقرر أن يشارك دبلوماسيون لبنانيون وإسرائيليون في مفاوضات واشنطن غداً، وسط مخاوف من أن تهدد الضربات الإسرائيلية في لبنان وقف إطلاق النار الهش في الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.

وكان الرئيس اللبناني جوزيف عون قد صرح في وقت سابق اليوم بأنه يأمل أن تسفر المحادثات عن وقف إطلاق النار، مؤكداً أن المفاوضات "مسؤولية الدولة اللبنانية وحدها، لا أي طرف آخر"، في إشارة مبطنة إلى حزب الله.

وفي غضون ذلك، صرح قاسم بأن الجماعة لن تستسلم وستواصل الرد على الهجمات الإسرائيلية، رافضاً المحادثات المزمعة، قائلاً: "لا يحق لأحد اتخاذ هذا القرار نيابةً عن الشعب اللبناني".