ميرتس يشجع نتنياهو على بدء محادثات السلام المباشرة مع الحكومة اللبنانية

كتب : مصراوي

11:26 م 13/04/2026

فريدريش ميرتس

برلين (د ب أ)

قبيل اجتماع تاريخي مرتقب بين ممثلين إسرائيليين ولبنانيين، أجرى المستشار الألماني فريدريش ميرتس اتصالًا هاتفيًا مع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفان كورنيليوس، في برلين اليوم الاثنين إن "المستشار شجّع رئيس الوزراء نتنياهو على بدء محادثات سلام مباشرة مع الحكومة اللبنانية، كما دعا إلى إنهاء الأعمال القتالية في جنوب لبنان".

وأضاف كورنيليوس، أن ميرتس تحدث خلال الاتصال الهاتفي أيضا عن ضرورة أن يقوم حزب الله بإلقاء السلاح.

وفي الوقت نفسه، أجرى وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول اتصالًا بنظيره اللبناني يوسف رجي، وأكد فاديفول في منشور على منصة "إكس" أن المحادثات المباشرة بين إسرائيل ولبنان" يمكن أن تكون خطوة أولى مهمة نحو مستقبل يُرَاعى فيه الأمران، وهما مصالح إسرائيل الأمنية المشروعة وحق لبنان في سلامة أراضيه وسيادته"، كما طالب فاديفول حزب الله بوقف شن هجمات على إسرائيل.

وقال الوزير الألماني:"نحن ندعم احتكار الدولة اللبنانية لاستخدام القوة على كامل أراضيها ونزع سلاح حزب الله. وفي الوقت نفسه، يجب على الجيش الإسرائيلي حماية السكان المدنيين والبنية التحتية المدنية".

وللمرة الأولى منذ عقود، تعتزم الحكومة اللبنانية وإسرائيل بدء محادثات مباشرة على المستوى السياسي في واشنطن غدًا الثلاثاء. وتخوض إسرائيل وميليشيا حزب الله في لبنان حربًا مفتوحة للمرة الثانية خلال نحو عامين، حيث ينتشر الجيش الإسرائيلي أيضًا بقوات برية في جنوب لبنان.

