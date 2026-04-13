إعلان

نتنياهو يودع أوربان: إسرائيل لن تنسى وقوفك معنا في وجه "التشويه الدولي"

كتب : وكالات

10:34 م 13/04/2026

بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

هنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو زعيم المعارضة المجري بيتر ماجيار بفوزه في الانتخابات، معربًا في الوقت ذاته عن "تقدير عميق" لـ"صديقه العزيز" فيكتور أوربان.

في منشور له على منصة التواصل الاجتماعي إكس، وصف نتنياهو رئيس الوزراء المجري اليميني المنتهية ولايته بأنه "صديق حقيقي لإسرائيل"، وقف إلى جانب البلاد بحزم "في مواجهة التشويه الدولي غير العادل" ودعم الجنود الإسرائيليين فيما وصفها بـ"حرب عادلة للدفاع عن النفس ضد إرهابيين وحشيين"، وأضاف أن "شعب إسرائيل سيتذكر هذا إلى الأبد".

وتمنى نتنياهو لماجيار "النجاح في قيادة المجر إلى الأمام، مع تعزيز العلاقات القوية بين دولتينا"، وأضاف: "أتطلع إلى مواصلة تعاوننا من أجل مصلحة شعبينا".

يشار إلى أن الزعيم المجري المنتهية ولايته، كان رئيس الحكومة الأوروبي الوحيد الذي استضاف نتنياهو العام الماضي، لتكون تلك أول زيارة لرئيس الوزراء الإسرائيلي منذ أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه بسبب أفعاله التي اقترفها في غزة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

انتخابات المجر العلاقات الإسرائيلية المجرية رئيس وزراء المجر الجديد نتنياهو وأوربان

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

