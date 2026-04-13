ترامب: إيران تلاشت تماما عسكريا ومن يروج لغير ذلك ينشر أخبارا زائفة

كتب : وكالات

11:48 م 13/04/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تم تدميرها بالكامل عسكريا، مؤكداً أن من يعتقد أنها تنتصر أو أنها في وضع جيد "غير صحيح".
وأضاف ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، أن إيران "تلاشت تماماً عسكرياً"، مشدداً على أن من يروج لغير ذلك ينشر أخباراً زائفة
وخلال المنشور، انتقد ترامب صحيفة نيويورك تايمز، قائلا: "لأولئك الذين ما زالوا يقرؤون صحيفة نيويورك تايمز الفاشلة، ورغم أن إيران قد مُنيت بهزيمة ساحقة، عسكريًا وغير عسكري، قد يظنون أن إيران منتصرة، أو على الأقل، في وضع جيد للغاية - لكن هذا ليس صحيحًا".
وأضاف ترامب "نيويورك تايمز تعلم أنها أخبار كاذبة! متى ستعتذر هذه الوسيلة الإعلامية الفاسدة عن أكاذيبها وأفعالها الشنيعة ضدي وضد مؤيديّ وضد بلدنا؟ ألا يخجلون؟ ألا يملكون ذرة من الكرامة؟".

دونالد ترامب إيران وأمريكا حرب إيران

فيديو قد يعجبك



وزير الخارجية يبحث في اتصال هاتفي رباعي مستجدات الأوضاع في المنطقة
شئون عربية و دولية

وزير الخارجية يبحث في اتصال هاتفي رباعي مستجدات الأوضاع في المنطقة

الدكتور مهاب مجاهد يحذر: اضطراب النوم لأكثر من أسبوعين "جرس إنذار" للاكتئاب
أخبار مصر

الدكتور مهاب مجاهد يحذر: اضطراب النوم لأكثر من أسبوعين "جرس إنذار" للاكتئاب
نيويورك تايمز: إيران أبدت استعدادها لتعليق تخصيب اليورانيوم 5 سنوات
شئون عربية و دولية

نيويورك تايمز: إيران أبدت استعدادها لتعليق تخصيب اليورانيوم 5 سنوات
13 مصابًا.. ننشر أسماء ضحايا تصادم سيارة أجرة ونقل بكفر الشيخ
أخبار المحافظات

13 مصابًا.. ننشر أسماء ضحايا تصادم سيارة أجرة ونقل بكفر الشيخ
"بالباروكة".. سقوط صانعة محتوى نشرت فيديوهات مخالفة في بولاق الدكرور
حوادث وقضايا

"بالباروكة".. سقوط صانعة محتوى نشرت فيديوهات مخالفة في بولاق الدكرور

سعر الذهب اليوم في مصر يقفز بحلول التعاملات المسائية
الحرب على موجة الأثير 16.. كيف تختبر إيران الحصار الأمريكي الجديد؟
ترامب يقطع مؤتمره عن إيران لاستقبال ديليفري على باب البيت الأبيض
وزير الخارجية يبحث مع نظيره السعودي تطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة
أبرزها الأهلي وسموحة.. إعلان عقوبات الجولة الثانية للدوري المصري
منحة التموين 2026 | كيف تحصل على دعم إضافي بقيمة 400 جنيه على البطاقة؟
قفزة حادة بأسعار الغاز والنفط إثر تهديدات ترامب بحصار هرمز
حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026.. موعد متوقع والأوراق المطلوبة والشروط
تشميع وقطع مرافق.. القاهرة تبدأ إجراءات حاسمة ضد مخالفات البناء
"البابا ليو الرابع عشر".. أول بابا أمريكي يرفع صوت الإنجيل في وجه آلة حرب ترامب
"الانتحار والجرائم الصادمة".. مهاب مجاهد يوضح علاقتها بالمرض النفسي - فيديو