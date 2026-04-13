قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تم تدميرها بالكامل عسكريا، مؤكداً أن من يعتقد أنها تنتصر أو أنها في وضع جيد "غير صحيح".

وأضاف ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، أن إيران "تلاشت تماماً عسكرياً"، مشدداً على أن من يروج لغير ذلك ينشر أخباراً زائفة

وخلال المنشور، انتقد ترامب صحيفة نيويورك تايمز، قائلا: "لأولئك الذين ما زالوا يقرؤون صحيفة نيويورك تايمز الفاشلة، ورغم أن إيران قد مُنيت بهزيمة ساحقة، عسكريًا وغير عسكري، قد يظنون أن إيران منتصرة، أو على الأقل، في وضع جيد للغاية - لكن هذا ليس صحيحًا".

وأضاف ترامب "نيويورك تايمز تعلم أنها أخبار كاذبة! متى ستعتذر هذه الوسيلة الإعلامية الفاسدة عن أكاذيبها وأفعالها الشنيعة ضدي وضد مؤيديّ وضد بلدنا؟ ألا يخجلون؟ ألا يملكون ذرة من الكرامة؟".