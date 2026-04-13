قدم المركز القومي للبحوث مقالة علمية الدكتور رأفت محمد شعبان، أستاذ ورئيس قسم الأمراض المشتركة، المركز القومي للبحوث، تخصص الرقابة الصحية على اللحوم والأسماك ومنتجاتها، نصائح لضمان الاحتفال في أعياد الربيع وشم النسيم لصحة أمنة.

ونصحت المقالة العلمية بفحص الأسماك قبل الشراء أن أمكن أو أن نقوم بشراء الأسماك من أماكن موثوقة، لتقليل مخاطر التسمم الغذائي والأمراض التي قد تنتقل منها للإنسان بالإضافة لعدم الإفراط من تناول الأسماك التي تحتوي على الأملاح الزائدة خاصة التي تضر الأشخاص الذي يعانون من الأمراض المزمنة والضغط العالي.

ونقدم هنا بعض النصائح العامة والملاحظات العامة لمستهلكي الأسماك التي يجب اتباعها عند فحص الأسماك المراد شراؤها، والأسماك كأي كائن حي يظهر عليها علامات الصحة والمرض ومن أهم العلامات الصحية في الأسماك:

1- فحص العين: تظهر العين في الأسماك السليمة براقة والقرنية شفافة ولا يوجد جحوظ أو عتامة أو فقد للعين. فجحوظ او أي تشوهات بالعين يدل على العدوى الفيروسية والبكتيرية خاصة بكتريا التسمم الدموي والايروموناس.

2- فحص الجلد: يظهر الجلد فى الأسماك السليمة بعدم وجود بقع نزفية على جلد السمكة أو قرح والقشور سليمة ومتواجدة على الجسم والبطن ليست به تورم أو انتفاخ وعند الضغط بالإصبع على جسم السمكة تعود إلى الارتفاع مرة أخرى بعد رفع الأصبع.

3- وجود نقط بيضاء مثل الدقيق المنثور على جسم السمكة خاصة في الأهداب الخيشومية على الإصابة بالمرض الطفيلي "مرض النقط البيضاء" بواسطة طفيل الإكثيوفثورياس Ichthyophtheriu أما وجود بقع سوداء على جسم السمكة يدل على الإصابة بمرض النقط السوداء بواسطة طفيل الديبلوستومََََم Diplostomum sp.

4- فحص الخياشيم يجب اكتمال الغطاء الخيشومي وتظهر بلون أحمر قاني وعدم وجود احتقان أو تورم ولا يوجد بها تآكل في الحواف ويدل تغير لون الخياشيم وتهتكها على التسمم بالفينول أو وجود عدوى فطرية

5- فحص الزعانف التهاب وتأكل الزعانف يدل على الإصابة بمرض تعفن الزعانف البكتيرى (Columnaris Disease) أو الإصابة بمرض السابرولجنيا (Saproligniasis) أو الإصابة باضطرابات فى عمليات التمثيل الغذائي.

6- وجود بقع حمراء على الجسم وغطاء الخياشيم الإصابة بالطفيليات الخارجية كالأوليات وعلق الماء أو التعرض لبعض السموم أو الأحماض والقلويات فى بيئة الأسماك أو الإصابة ببعض الأمراض البكتيرية مثل مرض الكلى البكتيري BKD.

