أعلنت وزارة الأوقاف، أن موضوع خطبة الجمعة المقبلة هو "سعة رحمة الله تعالى باب الأمل وسبيل النجاة"، على أن تكون موضوع الخطبة الثانية "جريمة الانتحار".

وشددت وزارة الأوقاف، على الأئمة بضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وأكدت أنه من الأفضل أن ينهى الخطيب خطبته والناس فى شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفى الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير.