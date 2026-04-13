ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال مساء الأحد، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتطلع إلى استئناف ضربات عسكرية محدودة في إيران بالإضافة إلى الحصار الأمريكي لمضيق هرمز "كوسيلة لكسر الجمود في محادثات السلام".

ونقل التقرير عن مسؤولين وأشخاص مطلعين على الوضع أن الضربات المحدودة هي من بين الخيارات التي كان ترامب يدرسها يوم الأحد، بعد ساعات من انهيار المفاوضات مع إيران في باكستان.

وقال مسؤولون إن "حملة قصف شاملة" كانت أقل احتمالا ، نظرا لاحتمال زيادة زعزعة استقرار المنطقة .

وأضاف التقرير أن ترامب قد يسعى أيضا إلى فرض حصار مؤقت "بينما يضغط على الحلفاء لتحمل مسؤولية مهمة مرافقة عسكرية مطولة عبر المضيق في المستقبل".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن ترامب أن البحرية الأمريكية ستبدأ في منع السفن التي تحاول دخول مضيق هرمز أو مغادرته.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان يوم الأحد إن القوات الأمريكية ستبدأ في تنفيذ حصار على "كافة حركة المرور البحرية التي تدخل وتخرج من الموانئ الإيرانية" اليوم الاثنين في الساعة 10 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1400 بتوقيت جرينتش).