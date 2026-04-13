إعلان

ترامب يدرس توجيه ضربات محدودة لإيران بعد انهيار محادثات السلام

كتب : د ب أ

10:00 ص 13/04/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال مساء الأحد، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتطلع إلى استئناف ضربات عسكرية محدودة في إيران بالإضافة إلى الحصار الأمريكي لمضيق هرمز "كوسيلة لكسر الجمود في محادثات السلام".

ونقل التقرير عن مسؤولين وأشخاص مطلعين على الوضع أن الضربات المحدودة هي من بين الخيارات التي كان ترامب يدرسها يوم الأحد، بعد ساعات من انهيار المفاوضات مع إيران في باكستان.

وقال مسؤولون إن "حملة قصف شاملة" كانت أقل احتمالا ، نظرا لاحتمال زيادة زعزعة استقرار المنطقة .

وأضاف التقرير أن ترامب قد يسعى أيضا إلى فرض حصار مؤقت "بينما يضغط على الحلفاء لتحمل مسؤولية مهمة مرافقة عسكرية مطولة عبر المضيق في المستقبل".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن ترامب أن البحرية الأمريكية ستبدأ في منع السفن التي تحاول دخول مضيق هرمز أو مغادرته.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان يوم الأحد إن القوات الأمريكية ستبدأ في تنفيذ حصار على "كافة حركة المرور البحرية التي تدخل وتخرج من الموانئ الإيرانية" اليوم الاثنين في الساعة 10 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1400 بتوقيت جرينتش).

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ترامب الولايات المتحدة إيران مضيق هرمز القيادة المركزية حرب إيران إيران وأمريكا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

هزة أرضية تضرب تركيا.. و"البحوث الفلكية": مصر لم تتأثر
أخبار مصر

هزة أرضية تضرب تركيا.. و"البحوث الفلكية": مصر لم تتأثر
خفايا برج الحمل… 8 عيوب قد لا تعرفها في عيد ميلادهم
علاقات

خفايا برج الحمل… 8 عيوب قد لا تعرفها في عيد ميلادهم
"عرضان بـ 3 أضعاف الأهلي".. أحمد الطيب يثير الجدل: إمام عاشور خلاص
رياضة محلية

"عرضان بـ 3 أضعاف الأهلي".. أحمد الطيب يثير الجدل: إمام عاشور خلاص
رد حاسم من زوجة سامي عبدالحليم على شائعات "علاجه على نفقة خالد النبوي"
زووم

رد حاسم من زوجة سامي عبدالحليم على شائعات "علاجه على نفقة خالد النبوي"
بينهن نرمين الفقي.. نجمات لم يدخلن عش الزوجية
زووم

بينهن نرمين الفقي.. نجمات لم يدخلن عش الزوجية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الذهب يواصل الانخفاض
الأرصاد: موجة ارتفاع تدريجي للحرارة.. وذروة الطقس الأربعاء والخميس