وجهت قطر رسالة إلى كل من أنطونيو جوتيرش، الأمين العام للأمم المتحدة، و جمال فارس الرويعي، المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة رئيس مجلس الأمن لشهر أبريل بشأن مستجدات الاعتداء الإيراني على أراضيها، الذي يمثل انتهاكا صارخا لسيادتها الوطنية ومساسا مباشرا بأمنها وسلامة أراضيها، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا).

وأشارت الرسالة إلى أن وزارة الدفاع بدولة قطر أعلنت عن تعرض الدولة لهجوم بسبعة صواريخ باليستية وعدد من الطائرات المسيرة من إيران يوم الأربعاء الماضي، وأن القوات المسلحة نجحت في التصدي لجميع الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.

وقامت بتوجيه الرسالة، الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة.

ونبهت الرسالة إلى أن هذه الاعتداءات الإيرانية وقعت حتى بعد اعتماد مجلس الأمن القرار رقم 2817 (2026).

وجددت الرسالة تأكيد دولة قطر أن هذا الاعتداءات تشكل خرقا لقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026)، ودعوتها لمجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة وردع مرتكبيها.

وشددت الرسالة على أنه "سيتم حصر جميع الأضرار والخسائر جراء الهجمات"، وأن أهداف الهجمات ذات طابع مدني بحت، ويشكل استهدافها خرقا سافرا من جانب إيران لاتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية، ولمبادئ القانون الدولي الإنساني.