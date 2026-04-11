قبيل انطلاق المفاوضات.. إسلام آباد تتحول لمدينة أشباح والوفد الإيراني يلتقي رئيس وزراء باكستان

كتب : محمود الطوخي

10:38 ص 11/04/2026

الوفد الإيراني

تتجه الأنظار إلى العاصمة الباكستانية التي تستضيف جولة مفاوضات حاسمة تهدف إلى وضع حد نهائي للصراع القائم بين إيران وأمريكا.

ترتيبات إسلام آباد لإنهاء حرب إيران

ووفقا لوكالة أنباء "تسيم"، من المقرر أن يلتقي المبعوثون الإيرانيون رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف ظهر السبت، قبل الانخراط في المباحثات الرسمية مع الجانب الأمريكي.

وذكرت الوكالة الإيرانية، أن الوفد الذي يترأسه رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف ويضم وزير الخارجية عباس عراقجي، استبق هذه الخطوة بلقاء عقده في وقت متأخر من ليلة الجمعة مع قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير.

تأتي هذه التحركات الدبلوماسية المكثفة في إطار السعي للتوصل إلى خاتمة للنزاع المسلح الذي يشهده الشرق الأوسط منذ نحو 6 أسابيع.

وفي هذا السياق، بدت شوارع إسلام آباد خالية تماما من المارة السبت، حيث فرضت الأجهزة الأمنية إجراءات مشددة وأغلقت الطرق الرئيسية، مما جعل المدينة تبدو في حالة تشبه حظر التجوال، بعدما وجهت السلطات نداءات للسكان بضرورة البقاء في منازلهم لتأمين الوفود المشاركة.

جيه دي فانس يقود مساعي التهدئة بين إيران وأمريكا

ويتولى نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس قيادة الوفد الأمريكي، والذي وصل أخيرا إلى باكستان؛ لبدء المفاوضات التي تأتي بعد أسابيع من المواجهات التي تداخلت فيها جبهات عدة شملت عمليات نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي، مما جعل الحاجة إلى حل دبلوماسي أمرا ملحا لتفادي الانزلاق نحو حرب إقليمية شاملة.

ووصف رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الوضع الراهن بأنه دخول في "مرحلة صعبة"، في ظل محاولات الطرفين العبور من حالة التوقف المؤقت للعمليات القتالية إلى صياغة تسوية شاملة وقابلة للاستمرار.

وأكد شهباز شريف أن الأطراف المتفاوضة تقف حاليا عند لحظة حاسمة ستحدد مستقبل الاستقرار في المنطقة وإنهاء تبعات الصراع بين إيران وأمريكا.

