

دخلت القوات الجوية الباكستانية حالة وُصفت بـ"الزئير الكامل" خلال استقبال الوفد الإيراني.

ونشرت وزارة الخارجية الباكستانية مقطع فيديو يوثق لحظة وصول الوفد الإيراني إلى العاصمة إسلام آباد.

وأعلنت الوزارة، في بيان لها، الجمعة، وصول وفد رفيع المستوى من إيران برئاسة رئيس مجلس النواب الإيراني محمد باقر قاليباف، يرافقه وزير الخارجية عباس عراقجي، للمشاركة في محادثات إسلام آباد.

وأوضحت الخارجية الباكستانية، أنه كان في استقبال الوفد الإيراني، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية السيناتور محمد إسحاق دار، إلى جانب رئيس الجمعية الوطنية سردار أياز صادق، ورئيس قوات الدفاع، ورئيس أركان الجيش المشير سيد عاصم منير، ووزير الداخلية سيد محسن رضا نقفي.