رئيس البرلمان الإيراني: يجب وقف النار في لبنان قبل بدء المفاوضات

كتب : عبدالله محمود

05:47 م 10/04/2026

محمد باقر قاليباف

قال رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، إنه لم يتم تنفيذ وقف إطلاق النار في لبنان ولم يفرج عن الأصول الإيرانية المجمدة بعد.

وشدد رئيس البرلمان الإيراني، في منشور عبر منصة "أكس" اليوم الجمعة، على ضرورة وقف القتال في لبنان والإفراج عن أموال إيران المجمدة قبل بدء المفاوضات.

وأضاف قاليباف: "لم يُنفذ بعد إجراءان من الإجراءات المتفق عليها بين الطرفين.. ويجب إنجاز هذين الأمرين قبل بدء المفاوضات".

إسرائيل تشن غارات جوية على لبنان

قبل ظهر اليوم الجمعة، شن الطيران الحربي الإسرائيلي، سلسلة غارات استهدفت عدة مناطق في جنوب لبنان، شملت بلدات دبين والشهابية وجبال البطم، تزامناً مع قصف مدفعي مكثف.

وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، فإن الطائرات الإسرائيلية استهدفت ساحة بلدة دبين على دفعتين، كما طالت الغارات بلدة الشهابية للمرة الثانية اليوم، بالإضافة إلى بلدة جبال البطم.

