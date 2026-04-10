تسبب إضراب طواقم الضيافة الجوية في شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا في إلغاء 580 من أصل 1350 رحلة إقلاع وهبوط كانت مقررة اليوم الجمعة في مطار فرانكفورت، بحسب بيانات شركة "فرابورت" المشغلة للمطار.

وأوضحت "فرابورت" أن معظم الرحلات التابعة للوفتهانزا تأثرت بالإضراب الذي بدأ منتصف الليل. وبحسب جدول الرحلات، ألغيت 75% من رحلات الإقلاع التابعة لأكبر شركة طيران في ألمانيا في فرانكفورت.

وقال خبير شؤون الأجور في نقابة "أوفو"، هاري يجير، في المطار: "على لوفتهانزا أن تتحرك الآن بطريقة ما"، متهما الشركة بطرح مطالب مضادة كبيرة ضمن عرضها التفاوضي، خاصة فيما يتعلق بزيادة عدد ساعات العمل الشهرية بشكل ملحوظ، مشيرا إلى أن العاملين يخشون من أن تسعى لوفتهانزا إلى تكثيف جداول العمل بشكل كبير خلال فصل الصيف.

ودُعي نحو 20 ألفا من أفراد أطقم الضيافة إلى التوقف عن العمل اليوم حتى الساعة العاشرة مساء، في ثالث إضراب كبير تشهده أكبر شركة طيران ألمانية هذا العام، بعد جولتين سابقتين من إضرابات الطيارين.

ورغم إعلان لوفتهانزا عن اتخاذ تدابير مضادة، فإنها قامت مسبقا بإلغاء مئات الرحلات. ولا يقتصر الإضراب على الشركة الأم، بل يشمل أيضا شركتها الإقليمية "لوفتهانزا سيتي لاين". وتطالب نقابة "أوفو" - دون جدوى حتى الآن - بإبرام اتفاق لتنظيم تداعيات خطط إنهاء عمليات الطيران لهذه الشركة الإقليمية العام المقبل. ومن المقرر تنظيم تجمهر احتجاجي في مطار ميونخ بحلول ظهر اليوم.