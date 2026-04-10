أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن شمول لبنان في تفاهم وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة.

وشدد عراقجي في منشور على منصة "أكس" اليوم الجمعة، على ضرورة وقف الهجمات الإسرائيلية على لبنان.

غارات إسرائيلية تضرب لبنان

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي، اليوم الجمعة، سلسلة غارات استهدفت عدة مناطق في جنوب لبنان.

ووفقًا الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، شملت الغارات الإسرائيلية بلدات دبين والشهابية وجبال البطم، تزامناً مع قصف مدفعي مكثف.

واستهدفت الغارات ساحة بلدة دبين على دفعتين، كما طالت بلدة الشهابية للمرة الثانية اليوم، بالإضافة إلى بلدة جبال البطم.