إعلان

وزير الخارجية الإيراني: نؤكد شمول لبنان في تفاهم وقف إطلاق النار

كتب : عبدالله محمود

06:33 م 10/04/2026

عباس عراقجي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن شمول لبنان في تفاهم وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة.
وشدد عراقجي في منشور على منصة "أكس" اليوم الجمعة، على ضرورة وقف الهجمات الإسرائيلية على لبنان.

غارات إسرائيلية تضرب لبنان

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي، اليوم الجمعة، سلسلة غارات استهدفت عدة مناطق في جنوب لبنان.
ووفقًا الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، شملت الغارات الإسرائيلية بلدات دبين والشهابية وجبال البطم، تزامناً مع قصف مدفعي مكثف.
واستهدفت الغارات ساحة بلدة دبين على دفعتين، كما طالت بلدة الشهابية للمرة الثانية اليوم، بالإضافة إلى بلدة جبال البطم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عباس عراقجي لبنان حرب إيران قصف لبنان وقف إطلاق النار إسرائيل ولبنان

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أحدث ظهور لـ هنا الزاهد في فرنسا والجمهور يغازلها - صور
زووم

أحدث ظهور لـ هنا الزاهد في فرنسا والجمهور يغازلها - صور

بسبب قضية الاغتصاب.. استبعاد حكيمي من جائزة الأفضل في فرنسا
رياضة عربية وعالمية

بسبب قضية الاغتصاب.. استبعاد حكيمي من جائزة الأفضل في فرنسا
"أهله شاكين في حد".. لغز العثور على جثة "خفير" غريقاً في بحر تنهلة بالفيوم
أخبار المحافظات

"أهله شاكين في حد".. لغز العثور على جثة "خفير" غريقاً في بحر تنهلة بالفيوم
انخفض في 5 بنوك.. سعر اليورو مقابل الجنيه خلال أسبوع
أخبار البنوك

انخفض في 5 بنوك.. سعر اليورو مقابل الجنيه خلال أسبوع
"باربي".. قصة العروسة الأشهر في العالم ومعلومات مدهشة عنها
علاقات

"باربي".. قصة العروسة الأشهر في العالم ومعلومات مدهشة عنها

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

كيف تحركت أسعار الذهب عالميا ومحليا خلال أسبوع؟
كواليس اتصال "متوتر".. ترامب يضغط على نتنياهو قبل إعلان مفاوضات لبنان