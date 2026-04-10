إعلان

استغاثة وهمية.. الداخلية تكشف حقيقة فيديو مشاجرة بكفر الشيخ

كتب : صابر المحلاوي

06:26 م 10/04/2026

مديرية أمن كفر الشيخ

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن كفر الشيخ، ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن استغاثة إحدى السيدات بزعم قيام 4 أشخاص بالتعدي على شقيقها بالضرب بمحافظة كفر الشيخ.

وتبين أنه بتاريخ 8 من الشهر الجاري، نشبت مشاجرة بين طرفين، أحدهما شقيق السيدة القائمة على تصوير الفيديو، والطرف الآخر 4 أشخاص مقيمين بدائرة المركز، وذلك بسبب خلافات مالية حول بيع منزل، وتبادلوا خلالها التعدي بالضرب دون وقوع إصابات.

كما تبين قيام السيدة بتصوير شقيقها أثناء وجوده على سرير بأحد المستشفيات في محاولة لتصوير الواقعة بشكل مخالف للحقيقة والنيل من الطرف الآخر بسبب ذات الخلافات.

وأمكن ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهم أيدوا ما ورد بالتحريات وتبادلوا الاتهامات فيما بينهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

خلافات مالية مشاجرة فيديو متداول كفر الشيخ استغاثة وهمية ضبط متهمين مستشفى

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

