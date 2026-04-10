كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن كفر الشيخ، ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن استغاثة إحدى السيدات بزعم قيام 4 أشخاص بالتعدي على شقيقها بالضرب بمحافظة كفر الشيخ.

ضبط طرفي مشاجرة بعد تداول فيديو مضلل على السوشيال ميديا

وتبين أنه بتاريخ 8 من الشهر الجاري، نشبت مشاجرة بين طرفين، أحدهما شقيق السيدة القائمة على تصوير الفيديو، والطرف الآخر 4 أشخاص مقيمين بدائرة المركز، وذلك بسبب خلافات مالية حول بيع منزل، وتبادلوا خلالها التعدي بالضرب دون وقوع إصابات.

كما تبين قيام السيدة بتصوير شقيقها أثناء وجوده على سرير بأحد المستشفيات في محاولة لتصوير الواقعة بشكل مخالف للحقيقة والنيل من الطرف الآخر بسبب ذات الخلافات.

وأمكن ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهم أيدوا ما ورد بالتحريات وتبادلوا الاتهامات فيما بينهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.