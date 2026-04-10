الرئاسة اللبنانية: استشهاد 13 عنصرا من أمن الدولة نتيجة القصف الإسرائيلي

كتب : مصراوي

06:51 م 10/04/2026

أعلنت الرئاسة اللبنانية، استشهاد 13 عنصرًا من أمن الدولة نتيجة قصف إسرائيلي استهدف سرايا النبطية.

وأكدت الرئاسة اللبنانية، في بيان اليوم الجمعة، أن الرئيس اللبناني جوزيف عون، شدد على أن استهداف مؤسسات الدولة وأجهزتها الأمنية لن يثني لبنان عن التمسك بحقه في حماية أرضه وصون سيادته.

إسرائيل تشن غارات جوية على لبنان

قبل ظهر اليوم الجمعة، شن الطيران الحربي الإسرائيلي، سلسلة غارات استهدفت عدة مناطق في جنوب لبنان، شملت بلدات دبين والشهابية وجبال البطم، تزامناً مع قصف مدفعي مكثف.

وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، فإن الطائرات الإسرائيلية استهدفت ساحة بلدة دبين على دفعتين، كما طالت الغارات بلدة الشهابية للمرة الثانية اليوم، بالإضافة إلى بلدة جبال البطم.

