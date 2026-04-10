إعلان

إسبانيا تطالب الاتحاد الأوروبي بتعليق الاتفاق التجاري مع إسرائيل

كتب : وكالات

07:01 م 10/04/2026

رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز خلال

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

طالب رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، الاتحاد الأوروبي بتعليق الاتفاق التجاري مع إسرائيل، ردًا على الضربات الإسرائيلية في لبنان.
,قال بيدرو سانشيز، في تصريحات إعلامية اليوم الجمعة، إن إسبانيا مستعدة للمضي قدما نحو جيش أوروبي مشترك حتى إذا دعت إليه الضرورة غدًا.
وأضاف رئيس الوزراء الإسبانى، أنه على الاتحاد الأوروبي تعليق الاتفاق التجاري مع إسرائيل، موكداً أنه يجب ألا نسمح بتحول لبنان إلى غزة أخرى.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، طرد ممثلي إسبانيا من مركز التنسيق العسكري في "كريات جات".
وقال نتنياهو في بيان، إن ذلك جاء ردا على ما وصفه بـ "الإساءة الإسبانية" المتكررة لجنود جيش الاحتلال.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بيدرو سانشيز إسبانيا إسرائيل الاتحاد الأوروبي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أخبار مصر

حسام موافي يوضح الفرق بين نوعي الاكتئاب.. ويقدم روشتة للتعافي من صدمة الفقد
لحظة بلحظة.. الزمالك 0 - 0 شباب بلوزداد.. بداية المباراة
رياضة محلية

بسبب قضية الاغتصاب.. استبعاد حكيمي من جائزة الأفضل في فرنسا
رياضة عربية وعالمية

انقلاب أتوبيس يقل 42 راكبًا.. الدفع بـ20 سيارة إسعاف إلى صحراوي قنا (صور)
أخبار المحافظات

6 أطعمة تسبب روائح كريهة للجسم.. ما الحل؟
نصائح طبية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

42 مصابًا.. ننشر الصور الأولى لحادث انقلاب أتوبيس قنا الصحراوي
كيف تحركت أسعار الذهب عالميا ومحليا خلال أسبوع؟
كواليس اتصال "متوتر".. ترامب يضغط على نتنياهو قبل إعلان مفاوضات لبنان