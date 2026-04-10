طالب رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، الاتحاد الأوروبي بتعليق الاتفاق التجاري مع إسرائيل، ردًا على الضربات الإسرائيلية في لبنان.

,قال بيدرو سانشيز، في تصريحات إعلامية اليوم الجمعة، إن إسبانيا مستعدة للمضي قدما نحو جيش أوروبي مشترك حتى إذا دعت إليه الضرورة غدًا.

وأضاف رئيس الوزراء الإسبانى، أنه على الاتحاد الأوروبي تعليق الاتفاق التجاري مع إسرائيل، موكداً أنه يجب ألا نسمح بتحول لبنان إلى غزة أخرى.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، طرد ممثلي إسبانيا من مركز التنسيق العسكري في "كريات جات".

وقال نتنياهو في بيان، إن ذلك جاء ردا على ما وصفه بـ "الإساءة الإسبانية" المتكررة لجنود جيش الاحتلال.