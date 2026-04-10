حذر الأمين العام لـحزب الله نعيم قاسم الحكومة في لبنان من تقديم ما وصفه بـ"تنازلات مجانية" إلى إسرائيل، وذلك قبيل انطلاق مفاوضات مرتقبة بين الطرفين في واشنطن.

وأوضح قاسم، في رسالة بثتها قناة "المنار"، أن الحزب لن يقبل بالعودة إلى الأوضاع السابقة، داعياً المسؤولين اللبنانيين إلى تجنب أي خطوات قد تُفسَّر على أنها تنازلات دون مقابل.

كما ندد بالضربات الإسرائيلية الأخيرة على لبنان، والتي قالت السلطات اللبنانية إنها أسفرت عن مقتل أكثر من 300 شخص، واصفاً ما جرى بـ"الإجرام الدموي".

في المقابل، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن بلاده تعتزم بدء مفاوضات مع لبنان في أقرب وقت، بهدف نزع سلاح حزب الله والتوصل إلى اتفاق سلام شامل بين الجانبين.