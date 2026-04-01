صرّح مسؤول في البيت الأبيض لموقع "أكسيوس"، بشأن التقييم الاستراتيجي لمسار العمليات العسكرية، موضحا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حدد 4 أهداف جوهرية لعملية "الغضب الملحمي"، تشمل تقويض قدرات طهران على إطلاق الصواريخ الباليستية، وتدمير أسطولها البحري، وتصفية الوكلاء، ومنع حيازة السلاح النووي، مؤكدا أن القوات الأمريكية تفي بكافة المعايير المحددة أو تتجاوزها.

المكاسب الميدانية في حرب إيران

وأفاد المسؤول الأمريكي بأن البحرية الإيرانية باتت غير فعالة في العمليات القتالية، مع رصد انخفاض في هجمات الطائرات المسيرة بنسبة 90%، وتضرر ثلثي المنشآت الإنتاجية.

ووفقا لبيانات "البنتاجون" التي حللها موقع "أكسيوس"، فقد استهدفت عملية "الغضب الملحمي" أكثر من 11000 موقع خلال أول 29 يوما، ونفذت عددا مماثلا من الطلعات الجوية، مما أدى لمقتل جزء كبير من القيادة العسكرية العليا وشل منظومة الصواريخ الباليستية، بالإضافة إلى تدمير 150 سفينة إيرانية.

ومع ذلك، يرى محللون أن المشهد ينقسم إلى 3 حقائق متصادمة: حملة عسكرية ذات نتائج ملموسة، ورؤية استراتيجية غائبة، وأزمة سياسية واقتصادية متفاقمة.

ورغم إعلان إدارة ترامب النجاح الساحق، إلا أن تكاليف الاستمرار في حرب إيران بلغت مليار دولار يوميا، مع تسجيل مقتل 13 جنديا أمريكيا وإصابة المئات، واستنزاف أكثر من 850 صاروخ "توماهوك" خلال شهر واحد، وفقا لما نشرته صحيفة "واشنطن بوست".

تحديات صراع إيران وأمريكا الميدانية والسياسية

وتسببت الضربات الإيرانية المستمرة في تعقيد الموقف؛ فبعد يوم من إعلان وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث تحييد الجيش الإيراني، طال قصف صاروخي قاعدة في السعودية مما أسفر عن إصابة 29 جنديا أمريكيا.

وأشارت صحيفة "نيويورك تايمز"، إلى أن العديد من القواعد الأمريكية الـ13 في المنطقة باتت "شبه غير صالحة للسكن"، وهو ما دفع "البنتاجون" لطلب تمويل عاجل بقيمة 200 مليار دولار لتجديد المخزونات، وسط انقسام حاد في الكونجرس يهدد إقرار هذه الميزانية.

على الصعيد الاستراتيجي، لم يؤدِ غياب القادة ومن بينهم المرشد الأعلى الإيراني الراحل علي خامنئي، إلى زعزعة استقرار النظام أو تغيير مواقفه، بينما يدرس الرئيس الأمريكي حاليا عملية برية عالية المخاطر للسيطرة على 440 كيلوجراما من اليورانيوم عالي التخصيب.

وفي الداخل الأمريكي، تسببت تداعيات حرب إيران في انخفاض شعبية ترامب إلى أقل من 40%، مع ارتفاع أسعار البنزين إلى 4 دولارات للجالون، حيث أظهر استطلاع لمؤسسة "يوجوف" تراجع تأييده بين قاعدته الانتخابية من 93% إلى 76%، بينما يعارض 60% من الأمريكيين طريقة إدارته للصراع وفقا لمركز "بيو" للأبحاث.

ويخلص "أكسيوس"، إلى إن الجيش الأمريكي نفذ المهام الموكلة إليه بدقة، لكن التساؤلات حول تعريف "النصر الحاسم" وتأمين مضيق هرمز لا تزال دون إجابات واضحة من الإدارة، رغم وعود الرئيس الأمريكي بأن الانسحاب الوشيك سيؤدي لانهيار الخصم واستقرار الأسواق.