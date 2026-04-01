أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تنويهًا مهمًا بشأن حالة الطقس، مشيرة إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق من شمال الصعيد.

تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات المقبلة اليوم الأربعاء

وأوضحت "الهيئة" في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، أن هذه السحب من المتوقع أن تتقدم خلال الساعات القليلة المقبلة لتشمل أجزاء من القاهرة الكبرى، ما يزيد من فرص سقوط الأمطار على بعض المناطق.

وأضافت "الأرصاد" أن الغطاء السحابي سيظل مسيطرًا على شمال البلاد، يصاحبه سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة، في ظل أجواء غير مستقرة.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على أغلب أنحاء الجمهورية، الأمر الذي قد يؤدي إلى تدهور مستوى الرؤية الأفقية، خاصة في مناطق السلوم وسيدي براني ومطروح، داعية المواطنين إلى توخي الحذر واتباع التعليمات اللازمة.

