قبل شم النسيم.. ضبط كميات من الفسيخ الفاسد في حملة بالمنيا

تصوير- نادر نبيل:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة غداً الخميس 2 أبريل 2026.

وأوضحت الهيئة، أنه سيكون هناك فرص لتساقط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية غلى أنه سيكون هماك نشاط للرياح تتراوح سرعتها من (40 إلى 50) كم/س، مشيرة إلى أن الرياح ستكون مثيرة للرمال والأتربة وقد تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض المناطق.

وأكدت الهيئة أنه جاري المتابعة والتحديث نظراً للتغيرات السريعة في خرائط الطقس.

يذكر أن، الهيئة العامة للأرصاد الجوية قالت إن البلاد اليوم تشهد استمرار الغطاء السحابي الكثيف على أغلب الأنحاء، يصاحبه سقوط أمطار على مناطق متفرقة تمتد إلى القاهرة الكبرى.

وأوضحت الهيئة أن هناك نشاطًا للأتربة على أغلب المناطق، ما يؤدي إلى انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية، خاصة على الطرق المكشوفة.