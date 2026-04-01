اكتمال المقاعد.. المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2026

اكتملت المقاعد المتأهلة لكأس العالم 2026، البطولة التي تقام في يونيو المقبل في كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية.

وكان منتخب العراق آخر المتأهلين من الملحق القاري المؤهل لكأس العالم 2026، عقب الفوز على بوليفيا بنتيجة 2-1.

التأهيل لكأس العالم 2026

وفقا للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جاءت المقاعد المخصصة للاتحاد في المونديال كالآتي:

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: 8 مقاعد مباشرة + مقعد واحد في بطولة الملحق.

الاتحاد الأفريقي لكرة القدم: تسعة مقاعد مباشرة +مقعد واحد في بطولة الملحق .

اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم: ستة مقاعد مباشرة + مقعدان في بطولة الملحق.

اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم: ستة مقاعد مباشرة + مقعد واحد في بطولة الملحق.

اتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم : مقعد مباشر واحد + مقعد واحد في بطولة الملحق.

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم: ستة عشر مقعدًا مباشرًا.

المنتخبات المتأهلة لكأس العالم 2026

جاءت المنتخبات المتأهلة لكأس العالم 2026، كالآتي:

المضيفون المشاركون: كندا، المكسيك، الولايات المتحدة الأمريكية

الاتحاد الآسيوي: أستراليا، العراق، إيران، اليابان، الأردن، كوريا الجنوبية، قطر، المملكة العربية السعودية، أوزبكستان

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم: الجزائر، كابو فيردي، الكونغو الديمقراطية، كوت ديفوار، مصر، غانا، المغرب، السنغال، جنوب أفريقيا، تونس

اتحاد الكونكاكاف: كوراساو، هايتي، بنما

اتحاد أمريكا الجنوبية: الأرجنتين، البرازيل، كولومبيا، الإكوادور، باراجواي، أوروغواي

أوقيانوسيا: نيوزيلندا

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم: النمسا، بلجيكا، البوسنة والهرسك، كرواتيا، التشيك، إنجلترا، فرنسا، ألمانيا، هولندا، النرويج، البرتغال، اسكتلندا، إسبانيا، السويد، سويسرا، تركيا

