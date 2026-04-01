أسيوط تواصل تنفيذ خطة ترشيد الكهرباء.. وتكثيف حملات المتابعة داخل المدارس

كتب : محمود عجمي

03:29 م 01/04/2026
    إطفاء الكهرباء
أكد محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، استمرار تنفيذ خطة ترشيد استهلاك الكهرباء في جميع الإدارات التعليمية والمدارس التابعة لها. وأوضح أن المدارس تشهد تنفيذ برامج توعية وندوات للطلاب والمعلمين لتحفيزهم على ترشيد الطاقة، وذلك في إطار توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم الفني، واللواء محمد علوان محافظ أسيوط، ووفقاً للكتب الدورية المنظمة لخطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء والطاقة.

توجيهات مشددة للالتزام بإجراءات الترشيد

وأشار وكيل الوزارة — إلى أنه وجّه مديري الإدارات ووكلاءهم ومديري المراحل بضرورة الالتزام التام بإجراءات ترشيد الكهرباء، بما في ذلك خفض إنارة المدارس والمنشآت التعليمية دون التأثير على انتظام العملية التعليمية. كما شدد على الغلق الكامل للإنارة عقب انتهاء اليوم الدراسي، مع استمرار خطة استبدال كشافات الصوديوم بأخرى موفرة للطاقة من نوع «ليد».

حملات متابعة ميدانية على مستوى المحافظة

ووجه دسوقي مسؤولي الإدارات التعليمية بالتنسيق مع فرق المتابعة الميدانية وإدارة الأزمات بالمديرية لتكثيف الجولات على المؤسسات التعليمية في جميع مراكز وقرى المحافظة. وتهدف هذه الجولات إلى متابعة الالتزام بالغلق الكامل للإنارة الداخلية والخارجية ليلاً وبعد انتهاء ساعات العمل الرسمية، باستثناء ما تقتضيه ضرورات التشغيل. كما تشمل الجولات متابعة الندوات وحملات التوعية بأهمية خطة الدولة لترشيد الكهرباء لحماية البيئة وتخفيف الأحمال عن الشبكة القومية.

جولات مسائية لضمان التنفيذ الفعلي للخطة

وفي هذا الإطار، نفذ مديرو الإدارات التعليمية ووكلاؤهم جولات مسائية بعدد من المدارس، لمتابعة تنفيذ إجراءات الترشيد ورصد أي ملاحظات أو قصور، مع التأكيد على سرعة معالجتها بالتنسيق مع مديري المدارس.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"يغير موازين الحرب".. ما هو مشروع "مايفن"، عين أمريكا في حرب إيران؟
أخبار و تقارير

"يغير موازين الحرب".. ما هو مشروع "مايفن"، عين أمريكا في حرب إيران؟
قبل ما تشحن كارت الكهرباء.. اعرف سبب الخصومات المفاجئة
أخبار مصر

قبل ما تشحن كارت الكهرباء.. اعرف سبب الخصومات المفاجئة

طقس الـ6 أيام.. الأرصاد: شبورة كثيفة وأمطار على هذه المناطق
أخبار مصر

طقس الـ6 أيام.. الأرصاد: شبورة كثيفة وأمطار على هذه المناطق
ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت القهوة ليلاً؟
نصائح طبية

ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت القهوة ليلاً؟
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين

أخبار

المزيد

دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق