قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرون، إن فرنسا لم تنخرط في الحرب على إيران، وإنما تهدف إلى حماية الفرنسيين ودعم أصدقائها في دول الخليج.

وأضاف المتحدث الفرنسي في تصريحات لقناة الجزيرة، اليوم الإثنين، أن موقف باريس ثابت في الدعوة إلى خفض التصعيد ووقف توسيع الصراع في المنطقة.

وأشار المتحدث الفرنسي، إلى أن الضربات التي نفذتها إسرائيل والولايات المتحدة ضد إيران تمت خارج إطار القانون الدولي.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون أن باريس تمتلك القدرة على إرسال قواتها إلى مناطق مختلفة لضمان حماية رعاياها في الشرق الأوسط.

فرنسا تعلن نشر حاملتي مروحيات وفرقاطات في الشرق الأوسط

وقال ماكرون أن بلاده ستقوم بنشر حاملتي مروحيات وفرقاطات في منطقة الشرق الأوسط، مؤكداً أن الهدف الأساسي هو حماية المواطنين الفرنسيين في ظل تصاعد التوترات والنيران في المنطقة.