إعلان

فرنسا: الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران خارج القانون الدولي

كتب : عبدالله محمود

09:48 م 09/03/2026

إيمانويل ماكرون

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرون، إن فرنسا لم تنخرط في الحرب على إيران، وإنما تهدف إلى حماية الفرنسيين ودعم أصدقائها في دول الخليج.

وأضاف المتحدث الفرنسي في تصريحات لقناة الجزيرة، اليوم الإثنين، أن موقف باريس ثابت في الدعوة إلى خفض التصعيد ووقف توسيع الصراع في المنطقة.

وأشار المتحدث الفرنسي، إلى أن الضربات التي نفذتها إسرائيل والولايات المتحدة ضد إيران تمت خارج إطار القانون الدولي.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون أن باريس تمتلك القدرة على إرسال قواتها إلى مناطق مختلفة لضمان حماية رعاياها في الشرق الأوسط.

فرنسا تعلن نشر حاملتي مروحيات وفرقاطات في الشرق الأوسط

وقال ماكرون أن بلاده ستقوم بنشر حاملتي مروحيات وفرقاطات في منطقة الشرق الأوسط، مؤكداً أن الهدف الأساسي هو حماية المواطنين الفرنسيين في ظل تصاعد التوترات والنيران في المنطقة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيمانويل ماكرون فرنسا ضرب إيران حرب إيران إيران وأمريكا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

جيب لمالكي هذه السيارات في مصر: "من فضلك توقف عن القيادة لسلامتك"
أخبار السيارات

جيب لمالكي هذه السيارات في مصر: "من فضلك توقف عن القيادة لسلامتك"
ملخص مباراة الأهلي وطلائع الجيش بالدوري المصري
رياضة محلية

ملخص مباراة الأهلي وطلائع الجيش بالدوري المصري
ليلة 21 رمضان بدأت في السعودية وغداً في مصر.. هل تختلف ليلة القدر باختلاف
جنة الصائم

ليلة 21 رمضان بدأت في السعودية وغداً في مصر.. هل تختلف ليلة القدر باختلاف
الدولار يقود موجة ارتفاعات في العملات.. وزيادات الأعلاف تضغط على أسعار
أخبار وتقارير

الدولار يقود موجة ارتفاعات في العملات.. وزيادات الأعلاف تضغط على أسعار
"من هي عزيزة خاطفة الأطفال؟".. تعرف على القصة الحقيقية لـ مسلسل حكاية نرجس
دراما و تليفزيون

"من هي عزيزة خاطفة الأطفال؟".. تعرف على القصة الحقيقية لـ مسلسل حكاية نرجس

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

من بينها رفع الحد الأدنى للأجور.. الحكومة تكشف عن إجراءات جديدة لدعم المواطنين
السيسي: اقتصاد مصر في منطقة الأمان رغم التحديات
ليلة 21 رمضان بدأت في السعودية وغداً في مصر.. هل تختلف ليلة القدر باختلاف المطالع؟