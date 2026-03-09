إعلان

ترامب: الحرب الإيرانية انتهت إلى حد كبير

كتب : عبدالله محمود

09:56 م 09/03/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة متقدمة بفارق كبير عن الإطار الزمني الأولي للحرب الإيرانية الذي قدرناه بـ4 إلى 5 أسابيع.

وأضاف ترامب في تصريحات لشبكة سي بي إس الأمريكية اليوم الإثنين، إن الحرب الإيرانية انتهت إلى حد كبير.

وأوضح ترامب، "أن الحرب قد تنتهي قريبا وليس لدى إيران أسطول بحري ولا اتصالات ولا سلاح جو".

ورغم تنصيب مجتبى خامنئي مرشدا لإيران خلفاً لوالده، قال ترامب، إن يفكر في شخص ما ليحل مكان خامنئي.

وفي وقت سابق من اليوم، أنتقد ترامب، قرار تنصيب مجتبى خامنئي مرشدا لإيران، قائلا: أنه لا يعتقد أنه سيستمر طويلاً".

في تصريحات لشبكة إن بي سي نيوز، وأضاف ترمب: "أعتقد أن الإيرانيون أنهم ارتكبوا خطأً فادحاً. لا أعرف إن كان هذا القرار سيستمر. أعتقد أنهم أخطأوا".

ترامب مجتبى خامنئي الحرب على إيران إيران وأمريكا

