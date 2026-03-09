إعلان

جيش الاحتلال يصدر إنذارا لسكان الضاحية: سنعمل ضد البنى التحتية لجمعية القرض الحسن

كتب : مصراوي

09:18 ص 09/03/2026

الجيش الاسرائيلي

وكالات

أصدر الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين، إنذارا عاجلا لسكان الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، مؤكدا أناه سيعمل في الساعات المقبلة بقوة ضد البنى التحتية لجمعية القرض الحسن.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان: "في الساعات القريبة سيعمل جيش الدفاع بقوة ضد البنى التحتية الإرهابية التابعة لجمعية القرض الحسن التي تشكل عنصرا مركزيا في تمويل نشاط حزب الله الإرهابي وتضر بالاقتصاد اللبناني خدمة لمصالح إيرانية".

وقال متوجها لسكان الضاحية الجنوبية: "جيش الدفاع لا ينوي المساس بكم، ولذلك أعود وأدعو سكان الضاحية الجنوبية إلى إخلاء منازلهم، وفق مسارات الإخلاء التي نشرناها".

وقال: "يا سكان الضاحية الجنوبية، إن حزب الله الإرهابي جركم إلى حرب لصالح النظام الإيراني الضعيف ويجعلكم تدفعون الثمن".

وأضاف: "من أجل تجنب إلحاق الاذى بكم أدعوكم إلى الاستجابة لنداءاتنا بالإخلاء ومتابعة التحذيرات التي نقوم باصدارها. فهذه الإنذارات تهدف إلى إنقاذ حياتكم.
البقاء في المنطقة يعرض حياتكم للخطر، ويشكل جائزة مجانية لحزب الله الإرهابي الذي يختبئ خلفكم ويضحي بكم من أجل بقاء النظام الإرهابي في طهران".

وتواصل إسرائيل حربها على لبنان الاثنين، مستهدفة بغارات جوية مكثفة جنوب وشرق لبنان وضاحية بيروت، في وقت يستمر حزب الله بإطلاق صواريخ باتجاه شمال إسرائيل والاشتباك مع أي قوة متوغلة، وفقا لروسيا اليوم.

الجيش الاسرائيلي سكان الضاحية الجنوبية بيروت لبنان إنذار للمباني السكنية في بيروت

خلفا لوالده.. اختيار مجتبى خامنئي مرشدا أعلى لإيران
الرئيس السيسي: مصر تجاوزت أزمات اقتصادية متلاحقة.. والمنطقة تمر بظروف صعبة