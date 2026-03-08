إعلان

بالصور.. رئيس الإمارات يُتابع الاستعدادات العسكرية من مقر وزارة الدفاع

كتب : مصطفى الشاعر

10:54 م 08/03/2026

رئيس الإمارات يُتابع الاستعدادات العسكرية

قام الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأحد، بزيارة تفقدية لمقر وزارة الدفاع، للوقوف على آخر المستجدات العسكرية وتطورات الأوضاع الراهنة، تأكيدا على الجاهزية القصوى واطلاعا على الجهود المبذولة لتعزيز الاستعداد العسكري لمختلف التحديات.

صورة 1

متابعة الجاهزية

بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اطلع محمد بن زايد، برفقة ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد وعدد من كبار القادة، مساء اليوم الأحد، على قدرات القوات المسلحة (الجيش الإماراتي) في التعامل مع التحديات الطارئة والتصعيد العسكري الراهن في المنطقة.

صورة 2

رسائل الطمأنة والحزم

تأتي هذه الزيارة غداة رسالة طمأنة وجهها رئيس الإمارات، أمس السبت، للمواطنين والمقيمين، أكد فيها أن "الإمارات بخير"، مشيدا بالدور الاستثنائي للمؤسستين العسكرية والأمنية في ظل حالة الحرب التي تشهدها المنطقة.

صورة 3

وكان الشيخ محمد بن زايد قد شدد في حديثه بالأمس على قوة الدولة ومنعتها، قائلا: "لا تغشكم الإمارات، ترى الإمارات جلدها غليظ ولحمها مرّ"، مؤكدا أن حماية المواطنين والمقيمين الذين وصفهم بالأهل والضيوف هي "فرض" وواجب وطني، واعدا الجميع بخروج الدولة من هذه المرحلة "بشكل أقوى".

صورة 4

تأتي هذه "الزيارة التفقدية" في ظل أجواء شديدة التوتر تشهدها "منطقة الخليج"، خاصة بعد إعلان الحرس الثوري الإيراني استهداف عدد من القواعد الأمريكية في المنطقة، ما جعل الدول المجاورة في حالة تأهب قصوى تحسبا لأي تداعيات عسكرية ميدانية.

صورة 5

الإمارات محمد بن زايد هجمات إيران على الإمارات أمريكا وإيران هجمات على الخليج الحرب في إيران

