ملك البحرين: الهجمات الإيرانية لا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة

كتب : مصراوي

08:14 م 08/03/2026

ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة

قال ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، الأحد، إن "مملكة البحرين تحمد الله على ما تحظى به من لُحمة وطنية وأخوّة إيمانية تحتضن مختلف الأديان والمعتقدات".

وفي كلمة بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، أكد بن عيسى أن المملكة ستبقى واحة للأمن والأمان والازدهار.

موقف البحرين من اعتداءات إيران

وأعرب العاهل البحريني، عن أسفه لما تعرضت له البلاد والدول الشقيقة والصديقة من اعتداءات غير مسبوقة من قبل إيران، مشددا على أن هذه الأفعال لا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة.

وأوضح بن عيسى، أن مملكة البحرين كانت وستظل دولة سلام، ولم تبادر يوما إلى استعداء أحد، بل تنتهج دائما سبيل التعاون وحسن الجوار، مشيدا بما أبدته القوات المسلحة وكافة الأجهزة المعنية من جاهزية ويقظة ومسؤولية وطنية، وما قامت به من تصدٍ حازم أحبط تلك المحاولات وحفظ أمن الوطن وسلامة المواطنين والمقيمين، مؤكدا أن هذا الجهد ستخلده الذاكرة الوطنية بكل فخر.

ملك البحرين.. اعتزاز بالولاء الشعبي والتضامن الخليجي

عبر بن عيسى، عن اعتزازه وتقديره للمواطنين لما أبدوه من مشاعر صادقة في الولاء والانتماء خلال هذه الأوقات الدقيقة، واصفا إياهم بأنهم أهل للثقة لمواجهة الأطماع أيا كان مصدرها، مثمّنا ما حظيت به المملكة من دعم وتضامن خليجي أخوي صادق تجلى في أبهى صوره.

وأشار العاهل البحريني إلى أن الاتصالات التي تلقاها من الدول الشقيقة والصديقة أكدت تأييدها التام للمملكة واستقرارها، وهو ما يعكس التقدير والاحترام الدولي الذي تحظى به البحرين.

البحرين تؤكد على التزاماتها الدولية

أكد بن عيسى، أن البحرين ثابتة على نهج الحكمة والاعتدال، وماضية بثقة في أداء التزاماتها تجاه محيطها العربي ومجتمعها الدولي، موضحا أن انضمام المملكة إلى "مجلس السلام" المعني بإعادة إعمار غزة يأتي تعبيرا عن انسجام سياساتها مع المساعي الهادفة لنشر السلام وتهيئة أسباب الاستقرار.

