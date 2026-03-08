إعلان

عراقجي: إيران لا تخطط لزيادة مدى صواريخها الباليستية

كتب : مصراوي

05:05 م 08/03/2026

عباس عراقجي

أ ب

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن بلاده لا تخطط لزيادة مدى صواريخها الباليستية، مؤكداً أن طهران حددت مداها عند نحو 2000 كيلومتر.

وأوضح عراقجي، في مقابلة مع برنامج "ميت ذا برس" على قناة NBC، أن إيران تعمدت الإبقاء على هذا المدى "لأنها لا تريد أن يشعر أي طرف في العالم بأنها تمثل تهديداً".

وأضاف أن إيران لم تبدأ أي برنامج لزيادة مدى صواريخها، مؤكداً أنه لا توجد معلومات أو أدلة استخباراتية تشير إلى أن بلاده تسعى لامتلاك صواريخ بعيدة المدى قادرة على الوصول إلى الأراضي الأمريكية.

ويعني المدى الحالي للصواريخ الإيرانية أن معظم مناطق الشرق الأوسط وأجزاء من أوروبا الشرقية تقع ضمن نطاقها.

