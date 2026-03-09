إعلان

انفجارات عنيفة تهز جنوب غرب طهران واستمرار اشتعال خزانات النفط

كتب : محمد جعفر

11:24 ص 09/03/2026

انفجارات طهران

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

لم يهدأ دوي القصف في سماء العاصمة الإيرانية؛ حيث أفادت شبكة "سي إن إن" بسماع دوي ضربات جوية عنيفة هزت أنحاء متفرقة من طهران صباح اليوم الاثنين، في تصعيد ميداني مستمر يضع البنية التحتية للنظام الإيراني تحت ضغط هائل.

انفجارات "فجر الاثنين" في الجزء الجنوبي الغربي

أكد مراسل الشبكة الدولية في طهران، فريدريك بليتجين، أن سلسلة من الانفجارات القوية وقعت بعد وقت قصير من فجر اليوم، مشيراً إلى أن مصدر الأصوات يتركز في الجزء الجنوبي الغربي من المدينة، وتأتي هذه الضربات الجديدة لتزيد من حالة الإرباك الأمني في العاصمة التي تشهد استهدافاً متواصلاً لمنشآتها الاستراتيجية.

النيران ترفض الانطفاء

بالتزامن مع الانفجارات الجديدة، شوهدت سحب دخان أسود كثيف تواصل خيمها فوق سماء طهران، والناجمة عن حرائق خزانات النفط التي لا تزال تشتعل منذ غارات السبت الدامية، ووصف شهود عيان المشهد بأنه "كارثة بيئية وعمرانية"، حيث تفشل فرق الإطفاء حتى الآن في السيطرة على ألسنة اللهب الممتدة في منشآت التخزين الرئيسية.

تأتي هذه التطورات استكمالاً لغارات جوية مكثفة استهدفت عدة منشآت لتخزين الوقود والنفط في وقت متأخر من ليل السبت وفجر الأحد.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

انفجارات طهران خزانات النفط الإيرانية قصف جنوب غرب طهران الدخان الأسود غارات إسرائيلية إيران وأمريكا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

السيسي يحذر من إشعال الفتن في حوض النيل والقرن الإفريقي
أخبار مصر

السيسي يحذر من إشعال الفتن في حوض النيل والقرن الإفريقي
ترامب في زمن الحرب.. كيف غيّر شكل القيادة الأمريكية؟
شئون عربية و دولية

ترامب في زمن الحرب.. كيف غيّر شكل القيادة الأمريكية؟
واتساب يختبر اشتراكا مدفوعا باسم "واتساب بلس".. ما الميزات الجديدة؟
أخبار و تقارير

واتساب يختبر اشتراكا مدفوعا باسم "واتساب بلس".. ما الميزات الجديدة؟
السيسي: لا سلام في الشرق الأوسط دون قيام دولة فلسطينية مستقلة
أخبار مصر

السيسي: لا سلام في الشرق الأوسط دون قيام دولة فلسطينية مستقلة
إعلام عبري يزعم: قطر قررت طرد قادة حماس لرفضهم إدانة الهجمات الإيرانية
شئون عربية و دولية

إعلام عبري يزعم: قطر قررت طرد قادة حماس لرفضهم إدانة الهجمات الإيرانية

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

الأرصاد تكشف حالة الطقس في الـ 6 أيام المقبلة