لم يهدأ دوي القصف في سماء العاصمة الإيرانية؛ حيث أفادت شبكة "سي إن إن" بسماع دوي ضربات جوية عنيفة هزت أنحاء متفرقة من طهران صباح اليوم الاثنين، في تصعيد ميداني مستمر يضع البنية التحتية للنظام الإيراني تحت ضغط هائل.

انفجارات "فجر الاثنين" في الجزء الجنوبي الغربي

أكد مراسل الشبكة الدولية في طهران، فريدريك بليتجين، أن سلسلة من الانفجارات القوية وقعت بعد وقت قصير من فجر اليوم، مشيراً إلى أن مصدر الأصوات يتركز في الجزء الجنوبي الغربي من المدينة، وتأتي هذه الضربات الجديدة لتزيد من حالة الإرباك الأمني في العاصمة التي تشهد استهدافاً متواصلاً لمنشآتها الاستراتيجية.

النيران ترفض الانطفاء

بالتزامن مع الانفجارات الجديدة، شوهدت سحب دخان أسود كثيف تواصل خيمها فوق سماء طهران، والناجمة عن حرائق خزانات النفط التي لا تزال تشتعل منذ غارات السبت الدامية، ووصف شهود عيان المشهد بأنه "كارثة بيئية وعمرانية"، حيث تفشل فرق الإطفاء حتى الآن في السيطرة على ألسنة اللهب الممتدة في منشآت التخزين الرئيسية.

تأتي هذه التطورات استكمالاً لغارات جوية مكثفة استهدفت عدة منشآت لتخزين الوقود والنفط في وقت متأخر من ليل السبت وفجر الأحد.