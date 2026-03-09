قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية ملتزمة بتوفير الوقود وضمان استقرار الشبكة القومية للكهرباء وتلبية احتياجات المواطنين، في ظل الارتفاع العالمي في أسعار النفط والغاز الطبيعي.

وأوضح الحمصاني في مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن ترشيد استهلاك الكهرباء كان من بين التكليفات الرئيسية التي وجهها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي للمحافظين خلال اجتماع مجلس المحافظين أمس، خاصة فيما يتعلق بإنارة الشوارع والطرق الرئيسية، مع التأكيد على الحفاظ على معدلات استهلاك الكهرباء في المنازل والمصانع والمنشآت الإنتاجية، بما يضمن عدم تأثر المواطنين أو العملية الإنتاجية بإجراءات الترشيد.

وأضاف "أن اجتماع رئيس الوزراء مع المحافظين يأتي في إطار المتابعة المستمرة للتنسيق بين وزارة التموين والتجارة الداخلية والمحافظات، بهدف ضمان توافر السلع في الأسواق، خاصة في ظل التطورات الإقليمية الحالية" ،لافتا إلى أن رئيس مجلس الوزراء شدد على ضرورة التعامل بحزم مع أي محاولات لإخفاء السلع أو احتكارها، مع تكثيف الحملات الميدانية لمتابعة الأسواق وضبط المخالفات.

وفيما يتعلق بآليات الرقابة، أوضح الحمصاني أن هناك متابعة مستمرة للأسواق من قبل عدد من الجهات المعنية، من بينها وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك وجهاز حماية المنافسة، إلى جانب المحافظات، لضمان توافر السلع وعدم وجود زيادات غير مبررة في الأسعار، مع إلزام التجار بالإعلان الواضح عن أسعار السلع.

ودعا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي ممارسات احتكارية، سواء بإخفاء السلع أو فرض زيادات غير مبررة في الأسعار، من خلال منظومة الشكاوى الحكومية التابعة لمجلس الوزراء، أو عبر تطبيق (رادار الأسعار) الذي أطلقته الحكومة قبل عدة أشهر لتلقي شكاوى المواطنين والتعامل معها بشكل فوري.

