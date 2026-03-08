البعثة الإيرانية بالقاهرة تستقبل وفود المعزين في خامنئي

وكالات

نفذت إسرائيل تهديداتها باستهداف "البنى التحتية" في إيران، حيث بدأ سلاح الجو الإسرائيلي بقصف في العاصمة الإيرانية طهران.

قالت مصادر إسرائيلية، إن تل أبيب بدأت بضرب مواقع تخزين النفط في إيران كجزء من المرحلة التالية من الحرب.

وأعلن الجيش الإسرائيلي مساء السبت وللمرة الأولى منذ بدء الهجوم على إيران نهاية فبراير، أنه قصف مواقع توزيع الوقود في طهران التي تقوم بتوزيع الوقود على المستهلكين بما في ذلك الكيانات العسكرية في إيران.

وقال الجيش في بيان: "هذه ضربة مهمة تشكل خطوة إضافية في تعميق الضرر الذي لحق بالبنية التحتية العسكرية للنظام الإيراني".

وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان نشره عبر منصة "إكس"، ليل السبت - الأحد: "طائرات سلاح الجو أغارت على عدة خزانات وقود في طهران".

أفاد بأن القوات العسكرية الإيرانية تستخدم هذه الخزانات بشكل مباشر ومتكرر لتشغيل بنى تحتية عسكرية ومن خلالها يتم نقل الوقود إلى جهات مختلفة بينها جهات عسكرية داخل إيران.

وأظهرت صور ومقطاع فيديو ألسنة اللهب والدخان تتصاعد في سماء العاصمة طهران.

كما وثقت ألسنة النيران تنتشر في الشوارع القريبة من خزانات النفط عقب تسرب الوقود إلى الطرقات الفرعية المحاذية، وفقا لروسيا اليوم.