إعلان

رئيس إيران: ملتزمون بالسلام.. ولن نتردد في الدفاع عن كرامتنا

كتب : مصطفى الشاعر

02:53 م 06/03/2026

مسعود بزشكيان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، عن بدء بعض الدول جهودا للوساطة في ظل التصعيد الحالي، قائلا: "لنكن واضحين، نحن ملتزمون بتحقيق سلام دائم في المنطقة، ومع ذلك لا نتردد في الدفاع عن كرامة أمتنا وسيادتها".

رسالة إلى الوسطاء

أوضح بزشكيان الموقف من هذه التحركات الدولية، مشددا على ضرورة توجيه الخطاب للأطراف المتسببة في الأزمة، جاء ذلك في منشور على حسابه عبر منصة "إكس"، اليوم الجمعة.

وأضاف مسعود بزشكيان: "يجب أن تتناول الوساطة أولئك الذين استهانوا بالشعب الإيراني وأشعلوا هذا الصراع".

وفي 2 فبراير الجاري، أكد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، أن استهداف المرضى والأطفال يمثّل "انتهاكا صارخا للمبادئ الإنسانية، مُنددا بالهجمات التي طالت منشآت حيوية ومدنية في البلاد.

وقال بزشكيان بنبرة حازمة: "أقف مع أمتي المفجوعة، لن تصمت إيران ولن تستسلم لهذه الجرائم"، في إشارة واضحة إلى أن طهران تحتفظ بحق الرد على هذه الاستهدافات.

تأتي هذه التصريحات وسط "عاصفة عسكرية" تضرب الداخل الإيراني، عبر هجمات إسرائيلية أمريكية استهدفت مواقع استراتيجية وحساسة، حيث تهدف هذه الحملة "المكثفة" إلى تحجيم القدرات النووية والعسكرية الإيرانية، بعد مقتل المرشد آية الله علي خامنئي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مسعود بزشكيان الرئيس الإيراني إيران وأمريكا الحرب على إيران هجمات إيران هجمات على الخليج

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"الدفاع السعودية" تعلن اعتراض مسيّرات وصاروخ كروز شرقي الرياض والخرج
شئون عربية و دولية

"الدفاع السعودية" تعلن اعتراض مسيّرات وصاروخ كروز شرقي الرياض والخرج
رئيس "نايل سات" ينفي إصدار تقارير عن نسب مشاهدة مسلسلات رمضان
أخبار وتقارير

رئيس "نايل سات" ينفي إصدار تقارير عن نسب مشاهدة مسلسلات رمضان
تحت أنظار لاعب مصري.. لقطة إنسانية في الدوري الإسباني لإفطار اللاعبين المسلمين
رياضة عربية وعالمية

تحت أنظار لاعب مصري.. لقطة إنسانية في الدوري الإسباني لإفطار اللاعبين المسلمين
بعد حلقتين..ميرنا جميل تشوق الجمهور لمسلسل "بابا وماما جيران"
دراما و تليفزيون

بعد حلقتين..ميرنا جميل تشوق الجمهور لمسلسل "بابا وماما جيران"

تأييد حبس "إمبراطور الذهب" عامين لاتهامه بالنصب في 15 مليون جنيه
حوادث وقضايا

تأييد حبس "إمبراطور الذهب" عامين لاتهامه بالنصب في 15 مليون جنيه

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

"الهدف القادم".. ترامب يكشف وجهته المقبلة بعد حسم الصراع مع إيران