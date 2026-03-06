أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، عن بدء بعض الدول جهودا للوساطة في ظل التصعيد الحالي، قائلا: "لنكن واضحين، نحن ملتزمون بتحقيق سلام دائم في المنطقة، ومع ذلك لا نتردد في الدفاع عن كرامة أمتنا وسيادتها".

رسالة إلى الوسطاء

أوضح بزشكيان الموقف من هذه التحركات الدولية، مشددا على ضرورة توجيه الخطاب للأطراف المتسببة في الأزمة، جاء ذلك في منشور على حسابه عبر منصة "إكس"، اليوم الجمعة.

وأضاف مسعود بزشكيان: "يجب أن تتناول الوساطة أولئك الذين استهانوا بالشعب الإيراني وأشعلوا هذا الصراع".

وفي 2 فبراير الجاري، أكد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، أن استهداف المرضى والأطفال يمثّل "انتهاكا صارخا للمبادئ الإنسانية، مُنددا بالهجمات التي طالت منشآت حيوية ومدنية في البلاد.

وقال بزشكيان بنبرة حازمة: "أقف مع أمتي المفجوعة، لن تصمت إيران ولن تستسلم لهذه الجرائم"، في إشارة واضحة إلى أن طهران تحتفظ بحق الرد على هذه الاستهدافات.

تأتي هذه التصريحات وسط "عاصفة عسكرية" تضرب الداخل الإيراني، عبر هجمات إسرائيلية أمريكية استهدفت مواقع استراتيجية وحساسة، حيث تهدف هذه الحملة "المكثفة" إلى تحجيم القدرات النووية والعسكرية الإيرانية، بعد مقتل المرشد آية الله علي خامنئي.