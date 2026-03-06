إعلان

ترامب يضع شرطا للنظام الإيراني لوقف الحرب.. ماهو؟

كتب : عبدالله محمود

11:06 م 06/03/2026 تعديل في 11:33 م

دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مطالبته باستسلام إيران غير المشروط يعني التدمير الكامل للقدرات العسكرية للنظام، وليس بالضرورة استسلاما رسميا.

وأضاف في تصريحات لموقع أكسيوس الأمريكي اليوم الجمعة: "قد يكون الاستسلام غير المشروط هو إعلان الإيرانيين له بذلك. ولكنه قد يكون أيضاً عندما لا يستطيعون القتال بعد الآن لأنهم لا يملكون أحداً أو شيئاً يقاتلون به".

وفي وقت سابق من اليوم، طالب ترامب النظام الإيراني بالاستسلام، قائلا: "إن أي اتفاق لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط لن يكون ممكنًا ما لم تقدم إيران على استسلام غير مشروط".

وأكد ترامب في منشور له على منصة تروث سوشيال، أن أي تسوية لن تتم مع إيران دون هذا الشرط، موضحا: "بعد ذلك، وبعد اختيار قائد أو قادة عظماء ومقبولين، سنعمل نحن والعديد من حلفائنا وشركائنا الشجعان بلا كلل لإعادة إيران من حافة الدمار، وجعل اقتصادها أكبر وأفضل وأقوى من أي وقت مضى".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دونالد ترامب إيران إيران وأمريكا النظام الإيراني

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"القلمون".. حكاية قرية حكمت نفسها كـ "دولة مستقلة" وسجلت تراثها بـ "ريشة
أخبار المحافظات

"القلمون".. حكاية قرية حكمت نفسها كـ "دولة مستقلة" وسجلت تراثها بـ "ريشة
تحذيرات من ارتفاع مستوى البحر وتهديد مناطق ساحلية.. ما القصة؟
علوم

تحذيرات من ارتفاع مستوى البحر وتهديد مناطق ساحلية.. ما القصة؟
صور الأقمار الصناعية ترجح شن غارة أمريكية على مدرسة بنات إيرانية
شئون عربية و دولية

صور الأقمار الصناعية ترجح شن غارة أمريكية على مدرسة بنات إيرانية
بعد جولة ميدانية.. سي إن إن: لا مؤشرات على انهيار النظام الإيراني
شئون عربية و دولية

بعد جولة ميدانية.. سي إن إن: لا مؤشرات على انهيار النظام الإيراني
25 صورة من افتتاح محافظ القاهرة معرض "أهلاً بالعيد" بالسبتية
أخبار وتقارير

25 صورة من افتتاح محافظ القاهرة معرض "أهلاً بالعيد" بالسبتية

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

التوترات الإقليمية.. اضطراب الطيران يربك خطط عودة المصريين مع نهاية رمضان