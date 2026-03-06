قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مطالبته باستسلام إيران غير المشروط يعني التدمير الكامل للقدرات العسكرية للنظام، وليس بالضرورة استسلاما رسميا.

وأضاف في تصريحات لموقع أكسيوس الأمريكي اليوم الجمعة: "قد يكون الاستسلام غير المشروط هو إعلان الإيرانيين له بذلك. ولكنه قد يكون أيضاً عندما لا يستطيعون القتال بعد الآن لأنهم لا يملكون أحداً أو شيئاً يقاتلون به".

وفي وقت سابق من اليوم، طالب ترامب النظام الإيراني بالاستسلام، قائلا: "إن أي اتفاق لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط لن يكون ممكنًا ما لم تقدم إيران على استسلام غير مشروط".

وأكد ترامب في منشور له على منصة تروث سوشيال، أن أي تسوية لن تتم مع إيران دون هذا الشرط، موضحا: "بعد ذلك، وبعد اختيار قائد أو قادة عظماء ومقبولين، سنعمل نحن والعديد من حلفائنا وشركائنا الشجعان بلا كلل لإعادة إيران من حافة الدمار، وجعل اقتصادها أكبر وأفضل وأقوى من أي وقت مضى".