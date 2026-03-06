الرباط (أ ش أ)

أعلنت الخطوط الجوية الملكية المغربية، أنه نظرا للوضع الراهن في منطقة الشرق الأوسط، سيتم إلغاء الرحلات من وإلى العاصمة القطرية الدوحة إلى 15 مارس 2026 ضمنيا.

وذكرت الشركة، أن موظفيها في حالة تعبئة مستمرة، مع مواصلة متابعة الوضع عن كثب لضمان استئناف العمليات بشكل آمن فور تحسن الظروف.

ودعت الخطوط الملكية المغربية المسافرين المعنيين إلى عدم التوجه إلى المطار، والتواصل مع مراكز البيع الأصلية؛ للتعرف على الحلول المتاحة، كما حثت جميع المسافرين على التحقق من حالة رحلاتهم وتحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم من خلال "إدارة الحجز" على الموقع الإلكتروني للشركة.