دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، الدبلوماسيين الإيرانيين المتواجدين في جميع أنحاء العالم إلى طلب اللجوء، للمساهمة في بناء نظام جديد.

دعوة الدبلوماسيين خلال الحرب مع إيران

حث ترامب خلال فعالية بالبيت الأبيض، الدبلوماسيين الإيرانيين في كافة الدول على تقديم طلبات اللجوء والمساعدة في "تشكيل إيران جديدة وأفضل ذات إمكانات كبيرة".

وتأتي هذه الدعوة بعد وقت قصير من تأكيد الرئيس الأمريكي، أن الولايات المتحدة "متقدمة كثيرا عن الجدول الزمني" المحدد في سياق الحرب مع إيران.

تقدم عسكري في الحرب مع إيران

وأكد ترامب أن الجيش الأمريكي بالتعاون مع الشركاء الإسرائيليين، يواصل تدمير العدو بشكل كامل وبمستويات غير مسبوقة، موضحا أن العمليات الميدانية تسير بسرعة تفوق المواعيد المحددة، تزامنا مع إعلان رئيس أركان الاحتلال الإسرائيلي انتقال بلاده إلى "المرحلة التالية" من الحرب مع إيران بعد تنفيذ 2500 ضربة جوية باستخدام أكثر من 6000 قطعة سلاح متنوعة.

محاولات التفاوض لإنهاء الحرب مع إيران

وزعم الرئيس الأمريكي، أن طهران تواصلت مع واشنطن على أمل التوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع، مشيرا إلى تلقي اتصالات تستفسر عن كيفية إبرام صفقة.

ورد ترامب على هذه المحاولات بقوله: "أنتم متأخرون قليلا، ونحن نريد القتال الآن أكثر منهم"، مشددا على استمرار الضغط العسكري حتى تحقيق الأهداف بالكامل في الحرب مع إيران.

وفي سياق متصل، أفادت شبكة "سي إن إن"، بأن المخابرات الإيرانية أرسلت رسائل غير مباشرة تبدي استعدادها لفتح محادثات لإنهاء النزاع.

ومع ذلك، يرى المسؤولون الأمريكيون أن هذه "المخارج" الدبلوماسية من غير المرجح أن تتحقق في المدى القريب، مؤكدين غياب أي مفاوضات جادة في ظل استمرار وتيرة الحرب مع إيران وتدمير البنية التحتية والقيادية للنظام.