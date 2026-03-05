أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، انتهاء حالة الطوارئ في منطقة الجليل الغربي بعد اعتراض مسيرة تسللت من لبنان صباح اليوم.

وأوضحت الجبهة، أنه تم فتح مطار بن جوريون أمام رحلات عودة الإسرائيليين العالقين في الخارج، بمعدل رحلة كل ساعة.

وأشارت إلى أنه تم بدء تخفيف القيود على الحركة والسماح بمزاولة العمل في الأماكن التي تتوفر فيها غرف محصنة وملاجئ آمنة.

يذكر أن ميري ريجيف، وزيرة نقل دولة الاحتلال، أعلنت إعادة فتح المجال الجوي الإسرائيلي تدريجيًا اعتبارًا من ليل الأربعاء إلى الخميس، بعد إغلاقه في 28 فبراير مع بدء الحرب في الشرق الأوسط.

وقالت إن القرار جاء بعد عمليات تقييم أمنية، موضحة أن الفتح المبكر سيظل رهنا بتطور الوضع.

من جهته، أكد المدير العام لـهيئة المطارات الإسرائيلية، شارون كيدمي، أن إعادة الفتح ستتم "بحذر شديد"، بمعدل طائرة واحدة في الساعة خلال أول 24 ساعة، على أن يتم رفع العدد لاحقًا للطائرات الصغيرة والكبيرة.

وأوضح متحدث باسم وزارة النقل أن المرحلة الأولى ستقتصر على رحلات إعادة المواطنين الإسرائيليين العالقين في الخارج، ولن تشمل إقلاع الطائرات من الأراضي الإسرائيلية.