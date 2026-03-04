أجرى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الأربعاء، اتصالًا هاتفيًا بالرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان.

وأعرب شيخ الأزهر خلال الاتصال عن استنكاره الاعتداءات الإيرانية السافرة على أراضي دولة الإمارات وعدد من الدول الشقيقة، وما تمثله هذه الاعتداءات من انتهاك لسيادة الدولة وقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.

من جانبه عبّر الرئيس الإماراتي عن شكره لشيخ الأزهر على موقفه.

وأكد الجانبان خلال الاتصال، ضرورة ضبط النفس، والوقف الفوري للتصعيد العسكري المتسارع في المنطقة، واللجوء إلى الحوار والحلول السياسية لمعالجة مختلف القضايا، تفادياً لمزيد من التدهور في الأمن والاستقرار في المنطقة.