

قالت الرئاسة الإيرانية، إن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان انتقد خلال اتصال هاتفي اليوم الثلاثاء، مع رئيس المجلس الأوروبي المواقف الأوروبية من الحرب على إيران.

وأضاف بزشكيان، أن الوضع في مضيق هرمز يأتي نتيجة لما اعتبره أعمالاً عدائية من جانب الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران.

وأكد الرئيس الإيراني، أن بلاده تعرضت لهجومين خلال فترة التفاوض، معتبراً أن ذلك يثبت أن الولايات المتحدة لا تؤمن بالحلول الدبلوماسية.

وأشار الرئيس الإيراني، إلى أن مضيق هرمز مغلق أمام سفن دول العدوان وداعميها فقط، محذرا من أن أي تدخل خارجي في الحرب والوضع القائم بالمنطقة سيؤدي لعواقب خطيرة.

وأوضح الرئيس الإيراني، أن طهران مستعدة لإنهاء الحرب، مؤكدًا أن لدى إيران إرادة لإنهاء الحرب بشرط تلبية طلباتها خاصة ضمان عدم تكرار العدوان.