بعد تهديدات ترامب.. قطر تحذر من استهداف محطات تحلية المياه

حذرت قطر من استهداف محطات تحلية المياه في منطقة الشرق الأوسط، بعد أن هدد كل من الولايات المتحدة وإيران بقصف هذه المنشآت التي تزيل الملح من مياه البحر.

وقال ماجد الأنصاري، المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، خلال مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء: "تعتمد هذه المنطقة بشكل كبير على التحلية. لدينا مصادر محدودة جدًا للمياه الصالحة للشرب أو المياه الطبيعية، ولذلك نعتبر هذا تهديدًا كبيرًا لحياة الناس هنا في المنطقة".

وتعتمد قطر على التحلية لتوفير 99% من مياه الشرب، وفقًا لمجلس التعاون الخليجي، مما يعني أن أي تعطيل لمحطاتها قد يسبب فوضى كبيرة في البلاد.

وكانت إيران قد هددت بالهجوم على محطات التحلية في الخليج إذا شنت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات على محطات الطاقة الإيرانية.

وجاء ذلك بعد أن حذّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الإثنين، من أنه قد يهاجم محطات التحلية في إيران إذا واصلت القوات الإيرانية إغلاق مضيق هرمز.

وتجدر الإشارة إلى أن استهداف البنية التحتية المدنية محظور عمومًا بموجب القانون الدولي.