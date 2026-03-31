بعد تهديدات ترامب.. قطر تحذر من استهداف محطات تحلية المياه

كتب : وكالات

04:28 م 31/03/2026

حذرت قطر من استهداف محطات تحلية المياه في منطقة الشرق الأوسط، بعد أن هدد كل من الولايات المتحدة وإيران بقصف هذه المنشآت التي تزيل الملح من مياه البحر.

وقال ماجد الأنصاري، المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، خلال مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء: "تعتمد هذه المنطقة بشكل كبير على التحلية. لدينا مصادر محدودة جدًا للمياه الصالحة للشرب أو المياه الطبيعية، ولذلك نعتبر هذا تهديدًا كبيرًا لحياة الناس هنا في المنطقة".

وتعتمد قطر على التحلية لتوفير 99% من مياه الشرب، وفقًا لمجلس التعاون الخليجي، مما يعني أن أي تعطيل لمحطاتها قد يسبب فوضى كبيرة في البلاد.

وكانت إيران قد هددت بالهجوم على محطات التحلية في الخليج إذا شنت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات على محطات الطاقة الإيرانية.

وجاء ذلك بعد أن حذّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الإثنين، من أنه قد يهاجم محطات التحلية في إيران إذا واصلت القوات الإيرانية إغلاق مضيق هرمز.

وتجدر الإشارة إلى أن استهداف البنية التحتية المدنية محظور عمومًا بموجب القانون الدولي.

فيديو قد يعجبك



باستثناء الرواتب.. الحكومة تطبق ترشيد الإنفاق في كافة الجهات والهيئات
أخطاء شائعة عند تحضير العصائر في المنزل.. قد تضر صحتك
"أحمق أم واثق؟".. طارق الشناوي يعلق على تغيير مطرب الأوبرا كلمات "لست قلبي"
تنبؤات جديدة بشأن الطقس السيئ.. سحب رعدية وأماكن سقوط الأمطار
إيران تحذر تركيا من تصديق الشائعات حول إطلاق صواريخ على أنقرة
الحكومة تتقشف وترشد الإنفاق في كافة الجهات والهيئات وتستثني الرواتب
سعر الدولار يقفز في العقود الآجلة إلى 63.8 جنيه.. فما الأسباب؟
حقيقة السحب السماوية المتداولة.. وهل يوجد تسريب إشعاعي؟
"اتفرج ببلاش".. تردد القناة المجانية الناقلة لمباراة مصر وإسبانيا
الأرصاد تكشف موعد ذروة الطقس السيئ